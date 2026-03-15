女兒為分黃金吵翻天…阿嬤氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

新竹王婦不滿3名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。法官審理，王婦辦理過戶時神智清楚，地政士也證稱是王婦為遺產規畫自願移轉，駁回請求。

王婦控訴，兒子王男去年4月7日帶她申請印鑑證明，並稱要「代為保管房屋」，兩天後再陪同到代書處辦理文件，結果房屋竟被辦成贈與並移轉到孫女名下，去年4月21日完成所有權移轉登記。

王婦表示，她識字不多，當時誤以為簽的是保管契約，不知道是贈與契約。等發現房屋已過戶後，多次要求兒子返還房屋遭拒，只好提告撤銷贈與，並要求塗銷過戶登記、回復到她名下。

孫女王女反駁，祖母王婦去年3月將所有黃金飾品交由大姑姑（王婦長女）變賣，原本打算分配給所有子孫，卻因大姑姑堅持己見引發爭執。祖母最後無奈妥協，讓款項由3位姑姑們均分，但心中卻覺得不被尊重，才主動告知爸爸要將房屋贈與給他。

王女說，辦理過程中，因地政士建議節稅考量，爸爸王男與祖母王婦商議後決定直接改贈與給她。王女強調，祖母從請領證明到簽署文件均是自由意志，並非受騙。

法官審理時，傳喚承辦的地政士出庭作證。地政士證實，王婦當時的精神狀態正常，甚至還能聊起房屋興建的往事，並主動詢問如何規畫遺產以減輕負擔。當時王男提出直接登記給女兒（王女），王婦在場表現自然且默認，並未提及「保管」一詞，顯示其移轉房屋的意圖相當明確。

法官認為，依證人證詞與相關文件，可認定王婦從一開始就是以贈與為目的辦理房屋移轉。即使最初打算贈與給兒子，後來改為贈與孫女，王婦當下也沒有反對，難認有意思表示錯誤，最終駁回王婦請求。