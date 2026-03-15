樓梯拍照被奔跑童撞下樓頭破血流 男向餐廳求償百萬法官判免賠

新竹周男參加餐敘時在某餐廳會館樓梯跌倒受傷，事後控告餐廳業者照明不足、未設警示標示，導致他摔落受傷並引發心肌梗塞等症狀，向業者求償137萬餘元。新竹地院審理認為，周男跌倒主因是拍照時遭奔跑兒童撞到，與餐廳設施無關，駁回求償。

判決書指出，周男去年4月6日中午12時30分許，到某餐廳會館參加活動，並在2樓樓梯附近拍照。周男主張，當時會館2樓入口燈光昏暗，未設樓梯警示標示與防撞設施，也未安排服務人員引導，導致他拍照後轉身時未看見樓梯而踩空跌落至1、2樓間平台，造成前額約8公分撕裂傷與手部擦挫傷。

周男控訴，事發後他先送東元醫院縫合傷口，數日後又因胸悶等不適送往新竹馬偕醫院急診，之後轉至台中榮總，診斷出急性心肌梗塞、急性肺水腫與小腸壞死，陸續接受心臟繞道與腸道手術。周男主張這些病症與跌倒事故有關，並請求醫療費、看護費與精神慰撫金共137萬5621元。

餐廳業者則反駁，現場照明並無問題，且依病歷紀錄顯示，周男是站在樓梯拍照時，被奔跑中的兒童撞到才跌落，與設施或照明無關；即使有受傷，後續心肌梗塞等疾病也與跌倒沒有因果關係。

法官審理，從新竹馬偕醫院病歷紀錄可見，周男就醫時曾向醫師表示，自己是在活動拍照時站在2樓樓梯上，遭奔跑兒童碰撞而跌倒。對照現場照片與場地位置，也與此說法相符，與周男在訴訟中主張「因燈光昏暗踩空」的說法不同。

法官認為，從照片判斷現場雖亮度略低，但仍可看見桌椅與人影，難認為燈光昏暗；且即使無人當場發現周男跌倒，也不能據此推論照明不足。加上跌倒原因應是被兒童撞到，與餐廳是否設置樓梯標示或燈光亮度並無因果關係，駁回周男之訴。