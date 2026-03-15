網路爆料空軍上校女兒霸凌同學...台中男替弟討公道 法院判拘役確定

台中市陳姓男子的弟弟讀高中，因陳男認胞弟在校被同學霸凌，2023年間到學校門口與學生、家長理論，有肢體衝突，事後媒體報導，陳認定因一名女同學父親是空軍司令部上校，利用職位請媒體做不實報導，陳在臉書社團「爆料公社」上發文指控，遭對方提告誹謗，二審近日駁回上訴，判陳拘役40天確定。

判決指出，陳姓男子的弟弟在台中市一所高中就讀，2023年底時，因陳男認為弟弟遭其他同學霸凌，因此在學校放學時，前往學校門口，與對方理論，過程中有肢體衝突，衝突爆發後，媒體有報導此事，陳男認為該報導偏頗，與一名女同學的家長軍方背景並介入有關。

陳男隨後在臉書社團「爆料公社」發文，指控「我弟在學校長期被〇〇〇霸凌」、「〇〇〇的家長是空軍司令部上校」、「女兒在校霸凌我弟弟不但不管教，甚至疑似利用職務之便關係請媒體不實報導」、「先訴諸媒體，惡人先告狀」、「第一次看到臉皮厚成這樣的家長，想必〇先生能爬到空軍上校，也是踩著多少人的屍體、顛倒是非、讓下屬背鍋吧」等語。

女學生的家長看到後，向警方提出誹謗告訴，台中地院審理時，陳男承認犯行，當庭向告訴人道歉，雖然陳有和解意願，但對方無意願，所以未達成和解。

一審依散布文字誹謗罪，判拘役40天，可易科4萬元。陳男認量刑過重，上訴台中高分院請求給予緩刑。

二審認定，女學生的家長早在案發前已退伍，不可能以職權請媒體報導，而學校門口的肢體衝突，只要有人拍攝影片，媒體都有報導興趣，陳男散布文字指控女同學涉及霸凌，但沒有具體證據。

二審指出，陳男還指控女學生的家長升到空軍上校是「踩著多少人的屍體、顛倒是非、讓下屬背鍋」的文字，已具體描述的升遷過程，其上校職位是以不正義的方式取得，但沒有依據，所言構成誹謗，上訴為無理由，駁回上訴，維持原判，全案確定。