媽媽餓死女兒 父親無作為也有法律責任

台中詹姓「虎媽」長期拘禁、活活餓死廿一歲女兒，法院近日再揭露詹婦在女兒額頭寫「小偷」、不給食物等惡行，有律師直言，詹婦的行為根本不是管教，學校、社福都應通報，法院受理調查應停止這名母親親權。精神科醫師也認為，該家庭過於封閉，社會安全網應覺察，才能避免憾事。

詹婦因餓死女兒遭收押、起訴，同住的陳姓丈夫明知妻子不當對待孩子，只因想避免夫妻衝突，明知小女兒遭拘禁卻無作為，未採取有效遏止手段或報警、帶同脫離，容任妻子繼續犯罪，檢方日前也依幫助加重私行拘禁罪起訴陳。

曾任家事庭法官的律師陳清怡認為，孩子不是父母的財產、物品，台中虎媽涉案情節令人瞠目結舌，遠超出「管教」範疇，而是凌虐、霸凌，周邊親友、學校及社福系統若多管點閒事、警覺報警，由社會局向法院家事庭聲請停止母親親權，或許能挽回一命。

陳清怡說，父母管教孩子的觀念要與時俱進，過去可能認為孩子犯錯打屁股、手心等無傷大雅，但應尊重每個人的身體，且教育方式有很多種，應思考真的有必要動手嗎？家長更不應注入過多情緒，對孩子動手後，再以管教之名合理化不適當行為。

陳清怡回憶，過去在家事庭審理一起改定親權案，有位繼母討厭前妻的孩子，連帶老公也長期漠視親生兒子，小孩長期在痛苦、精神霸凌環境下成長，出現偏差行為，她理解這名少年成長的辛苦，也鼓勵他走過這些陰暗道路後，未來能幫助更多有同樣背景的人。

精神科醫師馬大元說，現代親子教養連打都不能打，正向教養最多可做到「積極暫停」，讓孩子在溫暖布置的空間裡冷靜情緒，台中虎媽虐待女兒的離譜行徑，早已超出教養範圍並觸法。詹婦的女兒在受虐期間似乎未曾對外求援，也值得探討。

馬大元認為，詹婦的行為模式偏激，不確定是性格異常或有精神疾病，可能需要進一步精神鑑定。不過，此案也凸顯政府推動的社會安全網相當重要，因該戶人家疑似過度封閉，猶如孤島，社會安全網用意在於搭建周圍聯繫管道，若老師、鄰里能覺察通報，並長期追蹤，就能減少憾事發生。