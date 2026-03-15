聽新聞
0:00 / 0:00

餓死女兒 母惡行曝光 法官斥無悲憫心 駁回聲請停押

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中大甲詹姓婦人長期拘禁廿一歲陳姓小女兒，女兒餓死時體重僅卅公斤，詹婦被依凌虐致死罪收押、起訴，她近日聲請停押遭法院駁回，種種荒誕惡行隨裁定書曝光，如用簽字筆在孩子額頭寫「小偷」，小女兒被餓到在校吃廚餘。台中地院法官痛斥詹婦毫無悲憫心，棄女兒不顧、靜待她「邁向死亡」。

台中地檢署調查，詹婦因小女兒清潔習慣未達她要求，二○二三年一月強行替讀高中的女兒辦休學，用電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處一樓、浴室。女兒仰賴詹婦提供的少量食糧維生，因長期營養不足，最終饑餓死亡，去年九月廿五日詹婦的丈夫報案，慘案才曝光。詹婦遭收押、起訴。

詹婦聲請停止羈押，主張移動女兒遺體是避免產生臭味、滋生細菌，才搬出遺體並清理浴室，並非是要滅證、掩蓋犯行。

台中地院直言，詹婦棄女兒於案發現場於不顧，毫無悲憫之心，警方發現前搬運屍體、清理現場，如此明顯的滅證行為，豈能以「基於衛生考量」當搪塞的藉口，批她的主張「荒謬」。

中院調查，詹婦歷次警詢、偵查說「敲女兒門，她都沒有反應，覺得女兒可能過世了，所以沒有準備吃的拿進房間」、「把食物放廁所門口，女兒可從門縫拿進去吃」、「用電線綁住廁所門把、櫥櫃」。

但詹婦將女兒拘禁於房間、廁所，沒提供枕頭、床及被子，食物直接以塑膠袋包裝，沒有任何餐具，法官認為死者只能如「原始人類或動物般，以手拿取食物進食，毫無尊嚴」。法醫解剖發現，死者幾乎無皮下、內臟脂肪，胃無內容物，現場僅有兩包「菜粥」，連一個國小學生都吃不飽，卻是陳女一整天的食物。

此外，詹婦也關閉冷氣配電箱開關、拆下冷氣濾網，刻意禁止女兒使用冷氣，可證她無視台灣夏季高溫，刻意凌虐女兒。詹婦也坦承從女兒國小時就會打她，在她額頭上用簽字筆寫「小偷」二字，再讓她進入學校。

中院再查兒童保護案件通報，發現女兒在校多次偷拿他人食物、撿廚餘來吃，可能因家長限制飲食，導致她看到食物就有想拿的衝動。

中院審酌，即使詹婦不確定女兒是否死亡，但至少發現出現異狀，但她卻沒有任何作為或撥打一一九求救，「只是冷漠地不再提供女兒食物」，難以推諉無殺人或凌虐致死主觀犯意，她犯後破壞現場、湮滅證據且說詞反覆，有規避刑責的強烈動機，因此駁回停押聲請。

小女兒 法官

延伸閱讀

NBA／唐西奇與未婚妻分手 爭兩女兒監護權：一切都為了她們幸福

爺爺重男輕女棄廁所 孫女28年後從荷蘭飛來認親

智慧助理問4歲女童「穿什麼」、「讓我看看」 媽媽嚇壞立刻拔電源

影／日本「撞人族」橫行…韓夫婦攜幼女遊名古屋 女童遭包包撞擊臉部

相關新聞

逾300人挺新北割頸案家屬楊爸 高喊修「少事法」檢討前科塗銷制

新北校園割頸案日前定讞，楊姓被害國中生的父親控訴不公，盼修正「少年事件處理法」，避免悲劇再發生。「孩想陪你長大」聯盟今於立院群賢樓前發起活動，300多人無懼烈日到場聲援楊爸，並高喊「少事法不調，少年犯逍遙」，要求建立前科分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記，才不會讓高風險個案回歸社會後缺乏追蹤紀錄。

媽媽餓死女兒 父親無作為也有法律責任

台中詹姓「虎媽」長期拘禁、活活餓死廿一歲女兒，法院近日再揭露詹婦在女兒額頭寫「小偷」、不給食物等惡行，有律師直言，詹婦的行為根本不是管教，學校、社福都應通報，法院受理調查應停止這名母親親權。精神科醫師也認為，該家庭過於封閉，社會安全網應覺察，才能避免憾事。

餓死女兒 母惡行曝光 法官斥無悲憫心 駁回聲請停押

台中大甲詹姓婦人長期拘禁廿一歲陳姓小女兒，女兒餓死時體重僅卅公斤，詹婦被依凌虐致死罪收押、起訴，她近日聲請停押遭法院駁回，種種荒誕惡行隨裁定書曝光，如用簽字筆在孩子額頭寫「小偷」，小女兒被餓到在校吃廚餘。台中地院法官痛斥詹婦毫無悲憫心，棄女兒不顧、靜待她「邁向死亡」。

貨車司機拒警攔停稽查挨罰…稱收到罰單才知違規 法官信了撤單

于姓男子被控2023年駕駛貨車，經台南永康永科王田大道左轉進入公司，拒絕停車接受稽查而逃逸，挨罰2萬元且記點，他辯沒聽到鳴笛且車內播放音樂，事後警衛也未告知，1年後收到罰單才知道此事，不服提起行政訴訟，法官勘驗採證影片後有疑義，認舉證不足，撤銷原處分。

集結立院提訴求！新北割頸案死者父親陳情 沉痛訴：法律不應成惡人保護傘

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，新北國中割頸案定讞後，受害者楊同學父親心碎聲明引發社會強烈震盪。為了回應家屬對司法正義的渴求...

驚動警方攜盾牌到場！婦稱「去朋友家學切菜」帶刀闖法院 遭裁罰1000元

台北中山商圈去年12月19日隨機殺人案後，全台檢警高度戒備，楊姓婦人卻攜帶1把菜刀直闖台中地方法院，在大門X光機就經法警發現攔下，她卻情緒失控大吵，驚動轄區警方10多人持盾牌趕來，楊自稱帶刀是要去朋友家「學切菜」，法院依違反社會秩序維護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。