逾300人挺新北割頸案家屬楊爸 高喊修「少事法」檢討前科塗銷制

新北校園割頸案日前定讞，楊姓被害國中生的父親控訴不公，盼修正「少年事件處理法」，避免悲劇再發生。「孩想陪你長大」聯盟今於立院群賢樓前發起活動，300多人無懼烈日到場聲援楊爸，並高喊「少事法不調，少年犯逍遙」，要求建立前科分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記，才不會讓高風險個案回歸社會後缺乏追蹤紀錄。

楊爸一現身，「加油」、「我們挺你」聲此起彼落。他控訴，法官判決對加害者的情理法面面俱到，對受害者卻不能共情共理只談法，家屬提出的資料皆不納入量刑考量，「叫我們情何以堪？」且監察院報告已指出，司法的行政處遇無法接住加害者，法官卻要受害者家屬接住加害者？難道家屬只能默默承受？

楊爸說，法院判決寫著加害人身上無刑事案件，令他最無法忍受，明明這兩名加害者前科累累，郭生更涉及霸凌、性侵、吸毒等案件，就因為塗銷制度，所以沒有刑事案件，少事法多次的行政處遇沒有任何成效，反而成就了兩名殺人犯，不就是法官、少事法縱容的結果？

楊爸說，他願意挺身而出，是因為他曾在孩子告別式上許諾，要替他討一個公平正義的公道，法官、少事法不能單向保護少年犯，安分守己的未成年卻沒受到保護，希望他兒子的犧牲能喚起少事法的改革、法官的覺醒。他坦言，其實少事法修法、校安改革對他個人而言不具意義，因為他已經失去了孩子，他推動改革只是為了討公道，不要再有下一個受害者。

「孩想陪你長大聯盟」總召集人徐妮妮表示，郭生在前一個學校就已經犯下霸凌案，卻跟林生先後轉學到下一間學校，再犯下嚴重的殺人案，大家等少事法修法已經等太久了，希望立院朝野黨團、相關主管機關能儘速召開公聽會，由專家學者、民間團體商議，廣納實務意見，加速完成修法，而修法只是第一步，後面還要推動校園安全。

聯盟呼籲，應就前科塗銷制度、重大暴力犯罪風險評估機制、家庭輔育功能、校園安全與社會安全網資源進行全面檢討，並建立跨系統協作機制，使警政、社政、教育與司法單位能有效串聯，共同承接高風險少年個案。在保障少年權益同時，也必須兼顧被害者尊嚴與社會安全，讓制度達到教育、保護與公平正義的平衡。

今天活動，包括時代力量主席王婉諭、民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委徐巧芯及葉元之、民進黨立委吳琪銘、新北市議員石一佑都到場，徐巧芯更承諾，作為國會多數的在野黨已有修法共識，國民黨也將少事法修法列為優先法案，盼能在這個會期通過修法。

許多民眾聲援割頸案受害者家屬，甚至有人特地從南部北上。記者葉冠妤／攝影

許多民眾頂著烈日，到場聲援割頸案受害者家屬。記者葉冠妤／攝影

活動結束後，民眾紛紛上前跟楊爸說聲加油。記者葉冠妤／攝影

新北校園割頸案受害者楊姓學生的父親，今挺身而出呼籲制度改革，不要再有下一個被害者。記者葉冠妤／攝影