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集結立院提訴求！新北割頸案死者父親陳情 沉痛訴：法律不應成惡人保護傘

攝影中心／ 記者曾吉松／台北報導

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，新北國中割頸案定讞後，受害者楊同學父親心碎聲明引發社會強烈震盪。為了回應家屬對司法正義的渴求，並防止悲劇再次發生，公民團體「孩想陪你長大」於立法院群賢樓前舉辦聲援活動，呼籲立法院各黨團重視《少年事件處理法》修正草案，應儘速排入審查，別讓校園安全網的補漏工程止步於公文往返之間。

楊爸爸出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸（中）出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影
「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸（中）出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援。記者曾吉松／攝影
「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援。記者曾吉松／攝影

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸（左）出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影
「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸（左）出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影
「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援，楊爸爸出席血淚控訴，字字血淚地控訴現行《少事法》過度偏重加害人的「教化可能」，卻對受害者的人權與家屬的破碎心靈缺乏實質補償。楊爸更沈痛表示，法律不應成為惡人的保護傘，更不應讓有心人士利用少年的身分作為犯罪的遁詞。記者曾吉松／攝影

「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援。記者曾吉松／攝影
「孩想陪你長大」聯盟下午集結立法院，呼籲朝野儘速排審《少事法》修正案，還給孩子安全的校園，很多民眾到場聲援。記者曾吉松／攝影

新北 立法院 公民團體

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