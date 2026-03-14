內政部統計去年路口不停讓行人舉發逾12萬件

內政部近日公布最新統計，民國114年警察機關舉發違反道路交通管理事件，整體計1631萬9546件，其中以「違規停車」436萬3346件最多；另外，攸關行人安全部分，去年路口不停讓行人舉發件數也達12.6萬件。

立法院112年三讀通過道路交通管理處罰條例修正，針對汽機車未停讓行人及危險駕車加重處罰，包含未停讓行人罰鍰上限由新台幣3600元提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣（銷）駕駛執照處罰；同時調整危險駕車中「嚴重超速」門檻，從超出規定速限60公里下修至40公里，罰鍰上限也由2萬4000元提高至3萬6000元。

修法加嚴相關罰則後，內政部近日公布最新統計，去年警察機關舉發違反道路交通管理事件計1631萬9546件，舉發件數以「違規停車」436萬餘件最多，「超出速限40公里以下」264萬餘件次之，「不依規定轉彎」222萬餘件第三。整體違規比例部分，汽車占5成8，機車占4成，且除比例最高的違規停車外，汽車違規最常見是超速，機車則是闖紅燈。

維護行人安全部分，內政部指出，舉發「路口不停讓行人」違規是去年警政署執法重點，舉發違規件數達到12.6萬件，較113年年增加1成5，其中汽車遭舉發不停讓件數為5萬餘件，機車違規7萬餘件。

酒後駕車部分，內政部說，去年共舉發違規4萬4208件，較113年減少4062件，主因應為近年道路交通管理處罰條例及刑法第185條之3歷經多次修正，實施酒駕連坐制度並加重酒駕處罰，依交通部道安數據顯示，「酒駕案件導致死亡」人數由110年311人，逐年下降至113年160人，114年1月至11月計135人，顯見酒駕防制已見成效。

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