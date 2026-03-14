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台中虎媽十大酷刑曝！簽字筆額頭寫「小偷」 女兒餓到在校被迫吃廚餘

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，釀其餓死體重僅30公斤，詹種種荒謬惡行近期曝光，小女兒國小時就被詹用簽字筆在額頭寫「小偷」2字，加上長期限制飲食，導致小女兒在校被迫偷廚餘來吃，後遭詹拘禁期間，連吃飯都不給餐具，法院直言「宛如原始人類，毫無尊嚴。」

檢方起訴指出，詹認女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，2023年1月強行替女兒辦高中休學，就以電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處1樓、房間浴室，需仰賴她提供少量食糧維生，女兒在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終長期饑餓死亡，直至9月25日詹的先生報案才曝光。

台中地院查，詹婦歷次在警詢、偵查時提到「2025年9月21日她敲女兒門叫她，對方都沒有反應，她覺得女兒可能過世了，所以也沒有準備吃的拿進房間」，「把食物放廁所門口，女兒可從門縫拿進去吃」、「她用電線綁住廁所門把、櫥櫃」，「發現女兒跑出來吃她的東西就打女兒。」

詹婦還提到，她把女兒房間床翻起來，書桌、床鋪，枕頭都被她收起來，女兒都睡地板等語；中院說，可見詹長期將女兒拘禁房間、廁所，未提供枕頭、床及被子，甚至食物都以塑膠袋裝、沒有餐具，導致女兒只能如「原始人類或動物般，以手拿取食物進食，毫無尊嚴」，而有凌虐長期拘禁。

中院也說，法醫鑑定發現，女兒幾乎無皮下、內臟脂肪，器官重量明顯減少，胃、小腸幾乎無內容物，最可能因飢餓、營養不良致死，現場警方查扣僅有2包「菜粥」，連1個國小學生都無法滿足1餐所需營養、熱量，卻是女兒1整天的食物。

此外，詹婦也關閉冷氣配電箱開關、拆下冷氣濾網，刻意禁止女兒使用冷氣，更可證她無視台灣夏季高溫，刻意凌虐女兒；另詹女也坦承從女兒國小時就會打她，在其額頭上以簽字筆寫「小偷」2字再讓她進入學校。

中院再查兒童保護案件通報，發現女兒在校違規多次偷拿他人食物、撿廚餘來吃，可能因家長限制飲食，導致她看到食物就有衝動想拿。

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台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

生活習慣 房間 小女兒

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