快訊

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

男第7度酒駕喝5罐啤酒判7月要入監 法官批：罔顧用路人生命安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

從事建築業的林姓男子去年10月在成功市場飲酒，喝了5罐啤酒後騎車返家，因跨越雙黃線被警攔查，酒測值每公升0.69毫克，超標近3倍。法官認為林男已有6次酒駕紀錄，雖距最近一次已逾5年不構成累犯加重條款，仍判他7月徒刑，得入監服刑。

基隆地院判決書指出，林男去年年10月1日下午4時許，在基隆市成功市場內飲用啤酒5罐後，一直到晚上8時，騎機車要返回信義區住處，晚間9時4分，途中因行車跨越雙黃線，在仁一路與愛九路口被巡邏員警發現攔查。

員警發現林男面色紅潤且有酒氣，酒其吐氣含酒精濃度達每公升0.69毫克，他坦承酒後騎車要返家，喝了5罐啤酒。

法官審理表示，林男從2004到2019年間，共有6次酒後駕車紀錄，雖未未構成累犯，但明知酒駕危害嚴重性，仍心存僥倖，無視飲酒後駕車對一般用路人所造成的潛在性危險，僅為滿足一時便利，罔顧其他用路人生命、身體、財產安全，飲酒後騎乘機車行駛道路，觸犯刑法第185條駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪刑。

判決指出，公訴檢察官具體求處有期徒刑8月以上，但審酌林男最近一次酒後駕車距今已逾5年，並非短期間再犯，因此判處有期徒刑7月。因刑期超過7月，無法聲請易科罰金。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
酒測攔查示意圖。圖／報系資料照

酒駕

延伸閱讀

數據會說話！台東酒駕最高峰竟是這季節 民眾淡定：不意外

高雄男車上藏毒遭攔查又用車門夾傷員警 法官判他妨害公務無罪

高雄轎車翻車起火駕駛人落跑 警找到人發現渾身酒氣

女老師遭撞死…毒駕男釀宜蘭連環車禍 檢方聲押獲准

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒 荒謬辯詞求交保…法院斥冷漠讓女兒靜待死亡

台中大甲去年驚傳詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，檢方依家暴凌虐致死等罪嫌起訴詹；詹聲請停止羈押，主張為清理浴室才搬動遺體，法院痛斥她冷漠、毫無悲憫之心，棄女兒不顧靜待其邁向死亡，辯詞荒謬無稽，駁回其聲請，可抗告。

恐嚇槍殺盧秀燕…台中女偵查佐辯無罪聲請停押 遭法院駁回

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，時任台中第2分局黃姓女偵查佐在社群連發多篇文字，揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3槍，涉恐嚇遭收押、起訴；黃女聲請停止羈押，法院審酌她先是坦承，後又改口稱無罪，且有反覆實施之虞，駁回其聲請，可抗告。

台中虎媽十大酷刑曝！簽字筆額頭寫「小偷」 女兒餓到在校被迫吃廚餘

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，釀其餓死體重僅30公斤，詹種種荒謬惡行近期曝光，小女兒國小時就被詹用簽字筆在額頭寫「小偷」2字，加上長期限制飲食，導致小女兒在校被迫偷廚餘來吃，後遭詹拘禁期間，連吃飯都不給餐具，法院直言「宛如原始人類，毫無尊嚴。」

男第7度酒駕喝5罐啤酒判7月要入監 法官批：罔顧用路人生命安全

從事建築業的林姓男子去年10月在成功市場飲酒，喝了5罐啤酒後騎車返家，因跨越雙黃線被警攔查，酒測值每公升0.69毫克，超標近3倍。法官認為林男已有6次酒駕紀錄，雖距最近一次已逾5年不構成累犯加重條款，仍判他7月徒刑，得入監服刑。

貨車拋錨未拉起手剎車滑進車道 致轎車追撞駕駛慘死下場曝

李姓男子前年3月19日傍晚駕駛大貨車，經國道3號北上六甲路段時故障，臨停外側路肩，但未拉起手剎車，貨車失控滑行撞及內側護欄後停在內側車道，致郭姓男子閃避不及追撞，當場不治，李被訴過失致死罪後與家屬達成調解，李與公司連帶賠償260萬元，法官判刑6月，緩刑2年。

高雄男車上藏毒遭攔查又用車門夾傷員警 法官判他妨害公務無罪

高雄市一名湯姓男子因駕車時使用手機遭警方攔停，下車時轉身關車門，意外夾傷警員的左手中指，遭警員提告妨害公務還被檢察官認定車上藏有毒品心虛而起訴，不過法官認為下車關門屬一般人反射動作，難認有施加暴力的主觀犯意，因此判他無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。