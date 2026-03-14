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男第7度酒駕喝5罐啤酒判7月要入監 法官批：罔顧用路人生命安全
從事建築業的林姓男子去年10月在成功市場飲酒，喝了5罐啤酒後騎車返家，因跨越雙黃線被警攔查，酒測值每公升0.69毫克，超標近3倍。法官認為林男已有6次酒駕紀錄，雖距最近一次已逾5年不構成累犯加重條款，仍判他7月徒刑，得入監服刑。
基隆地院判決書指出，林男去年年10月1日下午4時許，在基隆市成功市場內飲用啤酒5罐後，一直到晚上8時，騎機車要返回信義區住處，晚間9時4分，途中因行車跨越雙黃線，在仁一路與愛九路口被巡邏員警發現攔查。
員警發現林男面色紅潤且有酒氣，酒其吐氣含酒精濃度達每公升0.69毫克，他坦承酒後騎車要返家，喝了5罐啤酒。
法官審理表示，林男從2004到2019年間，共有6次酒後駕車紀錄，雖未未構成累犯，但明知酒駕危害嚴重性，仍心存僥倖，無視飲酒後駕車對一般用路人所造成的潛在性危險，僅為滿足一時便利，罔顧其他用路人生命、身體、財產安全，飲酒後騎乘機車行駛道路，觸犯刑法第185條駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪刑。
判決指出，公訴檢察官具體求處有期徒刑8月以上，但審酌林男最近一次酒後駕車距今已逾5年，並非短期間再犯，因此判處有期徒刑7月。因刑期超過7月，無法聲請易科罰金。全案可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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