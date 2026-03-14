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台中虎媽餓死21歲女兒 荒謬辯詞求交保…法院斥冷漠讓女兒靜待死亡

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中大甲去年驚傳詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，檢方依家暴凌虐致死等罪嫌起訴詹；詹聲請停止羈押，主張為清理浴室才搬動遺體，法院痛斥她冷漠、毫無悲憫之心，棄女兒不顧靜待其邁向死亡，辯詞荒謬無稽，駁回其聲請，可抗告。

檢方起訴指出，詹認女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，2023年1月強行替女兒辦高中休學，就以電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處1樓、房間浴室，需仰賴她提供少量食糧維生，女兒在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終長期饑餓死亡，直至9月25日詹的先生報案才曝光。

詹婦落網遭羈押至今，她聲請停止羈押稱，檢察官主張她為掩蓋犯行防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線搬出遺體清理浴室，但她是因遺體放置多日會產生會產生臭味並滋生細菌，將造成衛生不佳、衍生疾病，才搬出遺體並清理浴室，並非出於滅證、掩蓋犯行的目的。

詹說，就算認定她處理「遺體」是為滅證，但目前案情已穩固，檢方也起訴，自己多以坦承，唯一未認罪部分在於女兒死亡，是否跟她的行為有因果關係，她身為家庭主婦，無資力、管道逃亡，且還有另1名女兒需照顧，她深感後悔願面對司法，請求停止羈押。

台中地院查，詹婦曾說「2025年9月20日中午送餐後，隔天發現菜粥未開封，認為女兒已過世，所以就沒再送任何食物給她」，後改口稱「9月21日發現女兒沒用餐，不確定女兒是否已經死了，可是她很害怕。」

中院認為，即使詹婦不確定女兒是否死亡，但至少發現其出現異狀，但詹卻不為任何查看或打119求救「只是冷漠的不再提供女兒食物，靜待女兒邁向死亡。」詹難以推諉有殺人或凌虐致死的主觀犯意。

中院痛斥，詹婦棄女兒於案發現場於不顧，毫無悲憫之心，更在警方發現前先行搬運屍體，清理現場，如此明顯的滅證行為，豈能以基於衛生考量作為搪塞的藉口，直言辯護人的主張「顯屬荒謬而無理由。」

此外，詹婦的先生、大女兒，都和詹有親情關係，其等知悉小女兒遭收不人道待遇，卻始終保持沈默，默許詹對小女兒長期拘禁犯罪，若非和詹具犯意聯絡、行為分擔，就是對詹在生活上有所依賴，或不敢違抗其指令，可見詹的意志顯可影響其親人，而有勾串高度危險。

中院審酌，詹犯後破壞現場、嘗試湮滅證據，說詞反覆凸顯她有規避刑責的強烈動機，有逃亡、串滅證之虞，駁回其聲請。

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家庭主婦 浴室 生活習慣 家暴

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