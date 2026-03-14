恐嚇槍殺盧秀燕…台中女偵查佐辯無罪聲請停押 遭法院駁回

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，時任台中第2分局黃姓女偵查佐在社群連發多篇文字，揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3槍，涉恐嚇遭收押、起訴；黃女聲請停止羈押，法院審酌她先是坦承，後又改口稱無罪，且有反覆實施之虞，駁回其聲請，可抗告。

黃女聲請停止羈押，主張因罹患相關症狀，才在網路上對主管不當言論，經定期治療後，應無再犯之虞，且她所為是一時性網路言論，不具持續性或高度實現可能，黃的父母都願承諾如黃交保，會負責照護，協助她不再犯或有何違法行為、督促定期回診，必要時強制就醫。

黃女及其辯護人也說，黃已被台中第2分局停職中，無任何接觸槍械可能，也無再犯之虞，不能僅因她曾任警職，就推論其較一般人更具危險性，請求交保。

公訴檢察官認為，黃短時間內多次恐嚇，有反覆實施之虞，建請繼續羈押。

台中地院審酌，黃女今年1月7日訊問時，坦承對台中市長盧秀燕、第2分局闕姓主管恐嚇，但2月13日審理時更易前詞，辯稱因罹病，無法識別其行為違法，改口稱無罪，但根據卷證可認她嫌疑重大，且有反覆實施之虞。

中院認定，黃女羈押原因及必要性仍存在，駁回其聲請。

台中地檢起訴指出，黃女2025年12月19日至21日，在LINE群組留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎。」22日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，意指欲對盧市長腦部開槍。

台中地院今年2月13日開庭時，黃女改做無罪答辯，表示當時主觀無恐嚇犯意，無法控制狀態，不知道自己在做違法的事。