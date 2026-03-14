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高雄男車上藏毒遭攔查又用車門夾傷員警 法官判他妨害公務無罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市一名湯姓男子因駕車時使用手機遭警方攔停，下車時轉身關車門，意外夾傷警員的左手中指，遭警員提告妨害公務還被檢察官認定車上藏有毒品心虛而起訴，不過法官認為下車關門屬一般人反射動作，難認有施加暴力的主觀犯意，因此判他無罪。

起訴書指出，2024年6月10日中午，湯男駕駛小客車行經苓雅區中華四路與三多四路口，因違規使用手機，遭苓雅警分局警員攔查，檢方指控，湯男明知員警執行勤務，卻因車內有毒品而心虛，下車時不僅以肢體推撞員警，更強行關閉車門夾住警員放在車門上的左手。

員警被夾到手指後，立刻痛得大叫「我的手」，湯男竟再次按壓車門，導致員警左手中指受有碾壓傷與擦傷，因此被員警依妨害公務移送法辦。

湯男堅決否認妨害公務，辯稱當時以為只是一般違規，停妥後正常反手關門，完全不知道員警的手伸了過來，第二次手部動作是因為遭警方控制人身自由時的掙扎。

法官當庭勘驗員警密錄器，發現湯男推開駕駛座車門下車，警員立刻上前並以左手抓住車門車窗處，湯男一下車便以順時針轉身背對的姿勢，右手向內推欲關上車門，被員警出聲制止，但仍當場夾住警員左手，令員警痛得大叫，並馬上推開湯男。

不過法官認為，湯男順手關門為反射動作，非攻擊行為，因為湯男一下車即轉身背對員警關門，並無身體衝撞或直接施加暴力，且從湯男下車關門，到員警驚呼手被夾住，中間僅經歷「短短1秒鐘」，在如此短暫的瞬間，難認定湯男能意識到員警將手放在車門上方，進而故意夾傷警員。

高雄地院法官強調，妨害公務罪的成立，必須行為人主觀上有妨害公務的故意，客觀上有積極實施暴力的行為，但檢警提供的證據無法證明，因此判湯男無罪。全案仍可上訴。

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高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

妨害公務 使用手機

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