北市議員陳重文涉農會賄選 跟父親都被判5月徒刑

國民黨台北市議員陳重文與父親、北投區農會理事長陳思宗，被控在農會理事長選舉前致贈威士忌禮盒給具投票權理事，涉嫌賄選。士林地方法院13日依農會法交付財物罪，判陳思宗、陳重文各有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，陳思宗曾任北投區農會理事與監事，為爭取當選第15屆農會理事及理事長，2024年12月31日選前，由陳重文準備市價約2500元至3000元的威士忌禮盒，兩人分別拜訪具投票權的理事並贈送禮盒，盼在理事長選舉中支持陳思宗。

北投區農會在2025年2月25日召開第15屆第1次會員代表大會，選出9名理事，其中包括陳思宗；同年3月7日再召開理事會，由9名理事以無記名投票方式互選理事長，最終由陳思宗當選。

檢方調查，陳重文事前查詢理事住址並致電聯繫，再與父親攜帶洋酒禮盒登門拜訪，部分理事當場收下禮盒並表達支持，也有人因顧及法律問題事後退還或未實際收受。

士林地院審理認為，陳思宗與陳重文為爭取選舉支持，以交付財物方式向具有投票權者行賄，已破壞選舉公平競爭機制並敗壞社會風氣，兩人分工準備與交付禮盒，具有犯意聯絡與行為分擔，應以共同正犯論處。

法院指出，其中有理事以受賄意思收受禮盒，已構成交付賄賂，另有理事礙於情面收下或未實際取得禮盒，相關行為僅屬行求財物，不過整體仍屬賄選行為的集合犯，因此最終論以交付財物一罪。

法官審酌兩人犯後坦承犯行，考量案件情節與危害程度，分別判處有期徒刑5月，得易科罰金，至於用於賄選的威士忌禮盒，因屬供犯罪所用之物，依法宣告沒收。