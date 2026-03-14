立院三讀 無期徒刑假釋撤銷 訂殘刑分級

憲法法庭一一三年憲判字第二號判決有關無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行廿年或廿五年殘刑，因不符比例原則，限定兩年內失效，恐導致十七位受刑人出獄；立法院昨三讀修正刑法部分條文，增訂三個層級殘刑計算，以符比例原則。

法務部表示，十七名「可能」出獄收容人得否「再假釋」，要視其前案撤銷假釋原因、後案罪名刑度等決定是否進入申請假釋程序，機制即起生效。

三讀條文規定，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑；如假釋期間有更犯之罪，併執行。除假釋期間再犯且被判無期徒刑者外，如有悛悔實據，在執行滿「一定期間」後，監獄得報請法務部再許假釋。

至於「一定期間」規範，條文指出，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿五年有期徒刑的宣告確定者，再執行十年；假釋期間故意更犯罪，受五年以上未滿十年有期徒刑之宣告確定者，再執行十五年；假釋期間故意更犯罪，受十年以上有期徒刑之宣告確定者，則為廿五年。

憲法判決兩年前出爐後，法務部即召開刑法研修小組會議，通盤檢討有期徒刑撤銷假釋後殘刑執行期間，以避免輕重失衡之虞，不過，修正案涉及特殊重大暴力犯罪不得假釋等終身監禁制度議題，各界意見分歧。

法務部後來拜會立法院各黨團說明修法迫切性，朝野黨團都認為應於現行法律失效前完成修法程序，避免法律真空對社會治安造成衝擊。

法務部表示，三讀修正案符合比例原則再許假釋門檻，二○二六年三月十四日施行，在兼顧社會防衛與社會復歸功能下，針對無期徒刑假釋經撤銷的受刑人，依撤銷假釋原因情節輕重，建立層級化再許假釋門檻，因應憲判意旨。

立法院朝野黨團日前協商，均認同行政院、司法院所提修法版本方向，但對執行殘餘刑期的級距意見不一。例如，無期徒刑受刑人在假釋期間再犯，若被判一年或三年等五年以下有期徒刑，要坐十年牢並有悛悔實據，才有辦法申請假釋。