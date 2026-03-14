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豐原五口命案拒和解 王家女婿：人命不可打折

聯合報／ 記者曾健祐黑中亮／台中報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照 曾健祐
台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照 曾健祐

台中市豐原區王姓一家五口誤信黃金投資陷阱遭詐騙，最終不堪債務與精神壓力走上絕路。檢方查出自稱「李團長」的李姓女子以龐氏騙局吸金，詐騙十二名被害人起訴求刑十五年。台中地院近日安排調解，僅一名被害人同意，其餘未接受，王家女婿也說「人命不可打折」要李付出代價。

王家女婿說，李女想和解是想換輕判而非認錯，家屬的痛一直都在，期待對方為犯下的錯還債，因為人命是不可以打折，李女認錯就要付出代價。

台中地院日前召開調解庭，安排李女與多名被害人及家屬會面，盼促成和解。據了解，十二名被害人中僅有一人因居住南部，考量往返訴訟奔波，同意在條件下調解成立，其餘被害人多未簽字。

王家二女兒的丈夫為空軍志願役軍人，委任律師林瓊嘉先前即表明「不願意談和解」，強調人命無法挽回，家屬不願以金錢換取被告減刑，希望法院依檢方求刑，判處李女十五年以上徒刑。

林瓊嘉也提到王家留下的遺書，其中寫道「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還債」，甚至自責「我們笨、被騙」，字句透露長期遭逼債與壓力下的絕望。

檢方調查指出，李女以「團購投資」、「刷卡購買黃金套利」等說法吸引投資，實際上以新投資人的資金支付舊投資人利息，屬典型龐氏騙局。王家五口被騙金額達七百五十二萬元，連同其他七名被害人，總詐騙金額一千五百三十六萬元。李女手段惡劣，造成重大社會悲劇，因此依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求處十五年以上徒刑。

台中市議員謝志忠表示，此案不僅是詐騙案件，更造成無可挽回的家庭悲劇。他認為若李女要談和解，應先真誠向家屬認錯道歉，並供出整個詐騙集團的共犯與運作結構，才對得起王家五條寶貴生命。

女婿 謝志忠 詐騙集團

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