行竊被錄下…空車來滿載而歸 竊盜慣犯犯兩罪被判刑

彰化縣謝姓男子去年3月間騎機車行竊，辯稱是找朋友；6月潛入機具倉庫行竊，辯稱沒進倉庫。謝男作案都被監視錄影器錄下，每次離開時機車「滿載而歸」。彰化地方法院依謝男犯兩罪、各判處有期徒刑4月、1年2月。可上訴。

判決書表示，謝男去年6月騎機車到王姓被害人住家，偷走一台熱水器，落網後辯稱要找王男的孫子聊天，機車上物品是他自備載來。法官認為清晨5點27分未事先聯繫逕自上門拜訪友人，顯有違常情，且監視錄影畫面顯示謝男空車來，離開時機車上多出一個紙箱。

謝男同月到張姓被害人的機具倉庫，搬走一部塑膠射出成型機、拿一些芒果、鐵籠，辯稱都在倉庫外面拿。監視錄影畫面顯示謝男至少五次行經機車與倉庫間，每次離開，機車上都多出物品，足見從倉庫中拿取物品數量有5個以上，鐵製物品至少達3個。

彰化地院審酌，謝男侵害兩人被害人的財產權，並危害社會治安，殊有可議，兼衡他迄今未賠償被害兩人的損失的犯後態度，及民國104年數次犯竊盜案件，顯見未能悔改並記取教訓，且欠缺尊重他人財產權益及守法觀念，暨他自述學歷、工作、經濟和生活等一切情狀，分別依犯竊盜罪、踰越窗戶竊盜罪量處如主文所示之刑。