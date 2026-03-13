張姓男子前年2月間騎機車經台南東區中華東路與大同路路口，被警察舉發「駕照經註銷仍駕駛機車」，移送市府交通局裁罰1萬8000元，他不服提行政訴訟，稱24年前違規未收到通知，錯失繳罰鍰取回駕照機會，法官認當年吊銷駕照附條件易處處分已違反行政法且屬重大瑕疵，撤銷原處分。

張說，2000年8月17日因趕路遇紅燈急停，有壓到白線，當時警方暫扣駕照放行。事後未收到通知，錯失繳清罰鍰取回駕照機會。他也請求法官從輕處罰，讓他繳清罰鍰取回駕照。

交通局指出，張前於2000年8月間因有騎乘機車闖紅燈違規行為，經台中區監理所裁處罰鍰3600元，並於2003年7月底合法送達到戶籍地。但他未於期限內繳納罰鍰，駕照自同年8月底遭註銷。

同時，張未依2008年5月28日公布修正道交條例相關規定繳清欠繳罰鍰，向監理機關申請核發駕照，所以前處分仍應維持。因此，張因駕駛執照已經註銷仍駕車違規行為，應予裁罰。

高雄高等行政法院地方庭指出，張因前次違規，經台中區監理所處罰主文分別為一、罰鍰3600元，並記違規點數3點。罰鍰限於2003年8月14日前繳納。二、逾期不繳納罰鍰時處理：（一）自同年月15日起易處吊扣駕駛執照3個月，並限於同年月29日前繳送執行。（二）同年月29日前未繳送駕駛執照者，自同年月30日起易處吊銷，並逕行註銷駕駛執照。（三）駕駛執照經吊銷後，自同年月30日起1年內不得重新考領駕駛執照。

法官認為，張主張他未居住在戶籍地址，猜測前處分是由其住在該處女兒代收後未轉交，他不知有前處分。但原處分已寄送至戶籍址，且收件人蓋章欄有「張XX」蓋印，有送達回執可佐，應認已合法送達。

法官指出，主管機關依道交條例作成易處處分是負擔處分，不得附條件，前處分明顯違反行政程序法規定，具有瑕疵。又張前次違規行為時、前處分裁處時應適用1997年間修正公布、同年3月1日施行相關規定。

法官表示，台中監理所因張不繳罰鍰而作成易處處分法律要件，須張未依期限繳納罰鍰，且該罰鍰處分已確定，始得易處吊扣駕駛執照，待張再未依期限繳送駕駛執照，且該易處吊扣駕駛執照處分已確定，始得再易處吊銷駕駛執照。

但該易處處分，僅以張未依期限繳納罰鍰作為發生後續其所欲易處分法律效果，即吊扣、吊銷駕駛執照要件，已違反道交條例及行政程序法相關規定瑕疵均屬重大，屬為無效處分。