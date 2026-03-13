快訊

台東民宅縱火釀2死案宣判 女租客判刑14年7月

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市強國街一處出租民宅去年4月初發生火警，造成2名房客逃生不及，吸入濃煙身亡。台東地方法院國民法庭今宣判，認定涉案林姓女租客涉犯放火及相關罪責，判處有期徒刑14年7個月，全案仍可上訴。

台東地方法院表示，本案經長達近7個小時評議後，認定結果為建物發生火災，確為林女行為所致，且有放火及殺人不確定故意。林女就本案並不符合刑法第19條之減刑規定。審酌各種量刑因子綜合考量，參酌林女犯罪動機、目的、方式、犯後態度及損害程度等情形，判處有期徒刑14年7月，全案可上訴。

此案發生後，檢方認為林女涉嫌縱火導致火警並釀成2死，依殺人及放火燒燬住宅等重罪起訴，並求處無期徒刑。案件偵查期間，林女於去年4月遭檢察官聲請羈押獲准，6月移審後，法院認定其犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑5年以上之重罪，考量有逃亡之虞，裁定羈押並兩度延長羈押。

不過，法院委託台北榮總玉里分院進行司法精神鑑定後，鑑定報告指出，林女案發時疑似處於躁症發作的精神障礙狀態，目前症狀仍未完全緩解，可能符合刑法第19條關於精神障礙責任能力的規定。醫療評估也認為，若未接受妥善治療，病情可能惡化，恐影響公共安全及後續訴訟進行。

法院審酌相關資料後指出，林女對自身病情缺乏病識感，多次拒絕醫囑並自行決定是否用藥，甚至中斷就醫，顯示其在情緒控制及規律服藥方面欠缺自我管理能力，因此有接受機構性治療的必要。

基於醫療與公共安全考量，法院去年11月裁定撤銷羈押，改將林女送往司法精神醫院或適當醫療機構暫行安置6個月，以利接受治療與觀察。

台東地檢署主任檢察官柯博齡表示，對於國民法庭判決結果，將與承辦公訴檢察官討論後，再研議是否提出上訴；辯護律師團則表示，將向當事人說明判決內容，並評估後續法律行動。

台東市強國街一處出租民宅去年4月初發生火警，造成2名房客逃生不及身亡。地院國民法庭今宣判，認定涉案林姓女租客涉犯放火及相關罪責，判處有期徒刑14年7個月，全案仍可上訴。記者尤聰光／攝影
台東市強國街一處出租民宅去年4月初發生火警，造成2名房客逃生不及身亡。地院國民法庭今宣判，認定涉案林姓女租客涉犯放火及相關罪責，判處有期徒刑14年7個月，全案仍可上訴。記者尤聰光／攝影

