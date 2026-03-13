又被偷吃2個麵包！醉房客不爽房東「總是偷吃」怒刺一刀奪命 判15年

桃園楊梅區永美路巷內公寓，去年4月某日深夜爆出爭吵聲，打零工的蔡姓男子質問陳姓房東「又偷吃他的2個麵包？」未果，盛怒中持水果刀朝房東的左肩刺去竟送醫不治，桃園地院國民法官庭審理，認其主觀惡性重大，昨依殺人罪判15年徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，33歲男子蔡一銘平常以打零工維生，原與52歲陳姓房東為同事，蔡自2024年7月起以每月2000元租金，承租陳男位於楊梅永美路住處客廳角落的單人床位；租處環境艱困，有水無電，住戶需自備手電筒照明，由於蔡男每天工資僅1400元，生活拮据且正努力存錢搬離。

案發前，蔡男曾多次因私人物品被翻動、食物遭偷吃而與房東起爭執，入住後2023年8、9月間，曾因食物又被偷吃，逼問房東時，陳男卻顧左右而言他，直到蔡男動拳才讓房東坦承，雙方積怨數個月。

蔡男下工後經常喝一杯，案發2025年4月9日當晚，則喝了比平常多兩倍啤酒，11時返回租處，見原放床頭的2個麵包失蹤，外袋卻被丟在桌上，蔡男問過室友後，百分百確定又是房東偷吃，當場質問陳男，但陳男持續否認，蔡男拿起水果刀本想嚇唬對方，但在酒精與情緒衝動下，朝坐在椅子上的陳男左肩刺去；沒想到，刀刃穿過肩胛骨後刺入胸腔，傷及左上肺葉造成大量出血，現場楊姓房客見狀趕緊求救，救護員將吐血昏迷的陳男送醫，仍於翌日凌晨不治。

偵查期間，檢察官質疑蔡男是否因長期不滿而預謀殺人，但蔡男否認，強調自己並未預謀殺害房東，只因為對方又否認偷食物，情緒失控才動手，警方案發後對蔡進行酒測，數值達0.73毫克，顯示當時已明顯酒醉。

國民法官庭審理後，綜合證據與證人證詞認定，蔡男與房東間確實存在長期生活摩擦與不滿，但持刀刺向人體要害，仍屬高度危險行為，已具備殺人故意。評議認為，雖然衝突源於生活糾紛與酒後衝動，但一刀奪命造成無法挽回的結果，必須以刑事責任回應社會與被害人家屬的正義。

國民法官庭審酌，被告蔡男具有酒精使用障礙症、反社會型人格障礙症，案發前飲用多瓶啤酒及2小瓶保力達，發生原因為先前過節及被告控制情緒能力差，只因懷疑房東未經同意吃他的麵包，且在房東持續否認下，不思理性溝通處理而持刀殺害，被告想法偏執，惡性重大，雖然事後承認犯行，但沒有和家屬和解，也沒有得到諒解，犯後態度普通等情狀，參酌檢察官、被告辯護人、訴訟參與人代理人等量刑意見，決定量刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康