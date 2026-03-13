無醫師資格卻替人看診　竹市林男判6月緩刑2年

竹市林男無醫師資格卻自稱「台灣導引技法研究會籌備處林醫師」為民眾看診並開立處方箋調藥，新竹地院依違反醫師法將林男判處有期徒刑6月，並向公庫支付新台幣15萬元，緩刑2年。

新竹地方法院11日判決書指出，林姓男子以新竹市據點，偽以「台灣導引技法研究會籌備處」的林醫師身分自居，並廣發印有此頭銜名片，招攬民眾前往看診。

判決書表示，林男並與溫姓男子合作，於其在竹市經營的1家中藥房提供該名片給民眾，並推薦、轉介民眾前往林男據點看診。

判決書說，林男在竹光路據點為民眾把脈問診後，以毛筆開立印有「天無藏私人貫之」紅字處方箋，供民眾至杏春德記中藥房調劑科技中藥與「清高舒解」飲品，並由藥房向民眾收費。

判決書指出，林男另以自備針灸設備為民眾施行針灸，非法執行醫療業務；新竹市衛生局接獲檢舉後函送新竹地檢署偵辦。

法官表示，將林男依醫師法非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑6月，並應向公庫支付新台幣15萬元；溫男判處有期徒刑6月，應向公庫支付10萬元。均緩刑2年。