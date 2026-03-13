快訊

健身好手疑為突破紀錄進口禁藥被抓 手機查詢進度IP露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

楊姓男子從事健身運動，被控前年3月間委由業者進口類固醇等藥品，經開箱查驗後發現虛報貨名及數量，且經食藥署證明為列管藥品而被訴，他辯該批藥品不是他買的，但航警局調取其查件IP位址，發現楊使用門號外，藥品與健身有直接或間接相關，認他犯輸入禁藥罪判刑5月。

楊說，這些藥品不是他買的，據食藥署的回覆，這些藥品治療症狀都對健美比賽跟運動沒有幫助，不能因為他有前案就說這是他輸入的。

律師表示，貨物所申報收件人地址雖為楊曾經居所，但並無直接證據可證明貨物是由他下單付款並委託業者申報進口，且收貨人姓名、聯絡電話、進口報單委任書及電子申報單等，均與他無關，無法排除他人盜填地址的可能。

律師也說，檢察官雖指出楊有使用手機查詢該貨物運送紀錄，但依照航警局回函，IP位址無法特定使用人是誰，是否確實是他查詢貨物進度有疑。

台南地院指出，楊於2022年11月間，曾因非法輸入禁藥案件，經本院處有期徒刑3月，緩刑2年。又經調取其觀護輔導紀要，自稱有健身興趣，過去比賽成績都是冠軍，所以會對自己有所要求，成績不能變差，因此承受很大壓力；當初是朋友介紹使用類固醇，並說認識一個在馬來西亞的銷售才向其購買，之前都是自然健身無使用藥物，但因身體有極限，想要突破才會去用藥。

台南地院認為，楊希望維持過去冠軍紀錄，且該藥品進口日期，與其比賽日期有合理關連性，且本案藥品，也與前案判決藥品相同，該藥品依檢方提出查詢資料，具有抑制雌激素功效，確實與健身運動有關。

同時，航警局從宅急便提供官網查件IP明細中，調取4個IP位址的8個不同時段IP使用者資料，發現8個時段均有楊使用門號，且貨物收件地址於進口當時為楊住所，之後也由母親繼續居住，楊於貨物進口日期後，確實安排健美比賽，且對成績高度重視，不乏輸入動機。

台南地院審酌，楊男已有輸入禁藥前案，經判處緩刑確定，竟未能因此警惕，再犯本案，且犯後否認犯行，態度不佳，認他犯輸入禁藥罪判刑5月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，楊男已有輸入禁藥前案，經判處緩刑確定，竟未能因此警惕，再犯本案，且犯後否認犯行，態度不佳，認他犯輸入禁藥罪判刑5月，可上訴。圖／本報資料照

