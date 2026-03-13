羅廷瑋被指「用下體磨擦議員」求償勝訴了 網友損名譽判賠5萬

國民黨立委羅廷瑋去年在Threads上發布影片，李姓網友留言稱「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」指摘羅用下體磨擦其他議員，羅提告求償10萬元，法院認為李貶損羅名譽，判李應給付羅5萬元，可上訴。

羅廷瑋主張，自己2025年5月10日在Threads上發布影片，李男在下方留言「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，畢竟這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」 貶損其名譽，他從未性騷擾他人，更未曾「用下體摩擦其他議員」，因遭受莫大羞辱、精神痛苦，對李求償10萬元。

李男抗辯稱，他只是描述所看到的新聞片段，沒有損害到羅的名譽。

台中地院查，李男留言是影射羅在議會中，有以下體摩擦其他議員的猥褻舉動， 導致不特定人瀏覽網路時，將誤認羅品行不端，不採李辯詞。

中院衡量，市議員是民意代表，若傳聞其在議會中有對其他議員以肢體不當接觸，或有性騷擾行為，必為一般選民不能接受，將對身為市議員的羅名譽、地位產生負面影響， 認定李男留言對羅有侵權行為，應負損害賠償之責。

中院並考量雙方職業、收入，侵害程度等一切情狀，判李男應給付羅廷瑋5萬元。