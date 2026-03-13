快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

羅廷瑋被指「用下體磨擦議員」求償勝訴了 網友損名譽判賠5萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

國民黨立委羅廷瑋去年在Threads上發布影片，李姓網友留言稱「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」指摘羅用下體磨擦其他議員，羅提告求償10萬元，法院認為李貶損羅名譽，判李應給付羅5萬元，可上訴。

羅廷瑋主張，自己2025年5月10日在Threads上發布影片，李男在下方留言「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，畢竟這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」 貶損其名譽，他從未性騷擾他人，更未曾「用下體摩擦其他議員」，因遭受莫大羞辱、精神痛苦，對李求償10萬元。

李男抗辯稱，他只是描述所看到的新聞片段，沒有損害到羅的名譽。

台中地院查，李男留言是影射羅在議會中，有以下體摩擦其他議員的猥褻舉動， 導致不特定人瀏覽網路時，將誤認羅品行不端，不採李辯詞。

中院衡量，市議員是民意代表，若傳聞其在議會中有對其他議員以肢體不當接觸，或有性騷擾行為，必為一般選民不能接受，將對身為市議員的羅名譽、地位產生負面影響， 認定李男留言對羅有侵權行為，應負損害賠償之責。

中院並考量雙方職業、收入，侵害程度等一切情狀，判李男應給付羅廷瑋5萬元。

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

國民黨 羅廷瑋

延伸閱讀

楊寶楨宣布離開新竹市府 江和樹建議：徵召當刺「搶羅廷瑋選票」

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

反對柯文哲赴日參加兒畢典挨批 日議員反擊：W排在一起像草

指法院對「黨產條例」添限制 黨產會：恐失轉型正義精神及力量

相關新聞

羅廷瑋被指「用下體磨擦議員」求償勝訴了 網友損名譽判賠5萬

國民黨立委羅廷瑋去年在Threads上發布影片，李姓網友留言稱「你喔，可以舉牌拿下體去摩擦小朋友，這不是你在議會裡最擅長對其他議員做的事情嗎？」指摘羅用下體磨擦其他議員，羅提告求償10萬元，法院認為李貶損羅名譽，判李應給付羅5萬元，可上訴。

廠商供養711萬可當「特助」 鄭天財涉貪案助理出庭：親眼看到收錢

立委鄭天財被控向業者收賄711萬元，讓業者掛名「辦公室特助」並協助施壓行政機關，依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂、洗錢罪起訴；台北地院今開庭傳喚鄭的國會辦公室執行長張騰龍出庭，張表示，親眼看見鄭在辦公室收錢。

調查官打工淪收簿手！認投資失敗背債 當庭痛哭喊：我不謹慎

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日打工求職，卻淪為詐騙集團收簿手遭加重詐欺等罪嫌起訴、免職；台中地院今辯結，劉稱他因投資虛擬幣失敗信貸100多萬元才四處找打工，更當庭痛哭說「我不謹慎」求輕判，審判長也感嘆「真的可惜耶，國家培養1個調查官多不容易。」

為突破紀錄 健身好手被控進口禁藥被抓 手機查詢進度IP露餡

楊姓男子從事健身運動，被控前年3月間委由業者進口類固醇等藥品，經開箱查驗後發現虛報貨名及數量，且經食藥署證明為列管藥品而被訴，他辯該批藥品不是他買的，但航警局調取其查件IP位址，發現楊使用門號外，藥品與健身有直接或間接相關，認他犯輸入禁藥罪判刑5月。

免賠翻盤！台化彰化廠關廠索國賠4.7億 最高法院撤銷原判決發回更審

台化公司彰化廠因3座燃煤汽電共生鍋爐的操作許可證展延申請，在2016年9月被彰化縣政府駁回，被迫停爐並關廠，終止了50多年的生產歷史。台化因此向彰化縣政府提出高達4.77億元的國家賠償，台化一審勝敗，二審敗訴判縣府免賠，上訴三審以二審判決疏略為由發回二審更審，彰化縣政府對此表示遺憾，將在二審力爭。

國安局前組員赴中國求職！洩密情報人員身分、研究成果 判關4年定讞

國家安全局前組員彭順富於2006年停役後，為在中國尋找工作機會，竟在2018年5月間於大陸教育部轄下某學術人才招聘網站，刊登本身經歷及任職國安局期間的研究項目成果，最高法院依國家情報工作法「洩漏情報資訊罪」判彭4年徒刑定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。