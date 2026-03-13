廠商供養711萬可當「特助」 鄭天財涉貪案助理出庭：親眼看到收錢

立委鄭天財被控向業者收賄711萬元，讓業者掛名「辦公室特助」並協助施壓行政機關，依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂、洗錢罪起訴；台北地院今開庭傳喚鄭的國會辦公室執行長張騰龍出庭，張表示，親眼看見鄭在辦公室收錢。

檢方指控鄭天財長期接受9名業者供養，讓業者掛名辦公室特助，時間達3、4年，2025年12月依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪、洗錢罪起訴鄭，對鄭求刑10年以上，也起訴張騰龍。

法院今傳喚張騰龍出庭，張當庭認罪。張表示，鄭天財稱經濟拮据，要辦豐年祭等活動，如果有業者可長期幫忙捐款，即可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務等。

張騰龍供稱，鄭天財以辦募款餐會為由接受業者捐款，但他不經手錢，會請友人直接將錢交給鄭或鄭的辦公室主任杜雯燕；張說，他曾經在辦公室內親眼看到鄭收業者的錢，若鄭天財不在，業者就將錢交給杜雯燕。

張騰龍表示，他對法律不懂，只是聽鄭天財的話提供帳戶，純粹是想要幫忙，沒有想要將錢放進自己口袋等。

依檢方起訴，鄭天財2020年12月起陸續透過張騰龍等人介紹結識業者，以「贊助鄭天財參與原住民豐年祭」等活動為名義，轉帳給張騰龍名下帳戶，或交付現金，業者定期給付1至10萬元不等賄款給鄭天財，行賄者可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，業者如果遇有業務上需要與行政機關進行協調時，鄭天財就提供協助。