調查官打工淪收簿手！認投資失敗背債 當庭痛哭喊：我不謹慎

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日打工求職，卻淪為詐騙集團收簿手遭加重詐欺等罪嫌起訴、免職；台中地院今辯結，劉稱他因投資虛擬幣失敗信貸100多萬元才四處找打工，更當庭痛哭說「我不謹慎」求輕判，審判長也感嘆「真的可惜耶，國家培養1個調查官多不容易。」

台中地院今上午開庭，劉僅坦承幫助普通詐欺、幫助洗錢，其餘被訴三人以上共同詐欺、參與組織等罪嫌均否認。

審判長吳孟潔也詢問劉男從警、調查官資歷，劉表示在台中擔任港警4年多，負責攔查砂石車有無超載、港區巡邏，後來考上調查官受訓1年，主要上刑法、刑事訴訟法課程，並分發高雄市調處。

吳再問他有無重大負債狀況，劉這才坦言有信用貸款100多萬元，包括給家用及先前投資失敗，虛擬貨幣虧損；吳直言說「跑UBER送餐都比較安全。」

中院也函詢調查局劉男經歷，其調查官班58期結業，負責緝毒業務，受訓曾上過36小時經濟犯罪防制課程，但劉表示當時詐欺案還不是調查局的工作，但吳發現他曾辦過跨過毒品包裹，相關訊問技巧顯然清楚。

吳也問他，一般外送1筆約賺60元上下，你收包裹1次1500元難到不覺得奇怪嗎？劉坦言，他知道是不對的，但當下覺得1500元並非特別高。

劉晉廷最後說，他因為不謹慎犯案，事後看了很多詐騙案例知道危害之深，包括自己求職也受害，希望能盡力彌補、和解，更忍不住當庭痛哭說「是我不謹慎」。

吳孟潔也感嘆，真的可惜，國家培養一位警察、調查官是多麼不容易。

中檢起訴指出，有被害人上網求職對方要求先繳付提款卡，被害人察覺有異報警，警方認為是詐團操控，立案調查並要被害人佯裝配合，同年7月14日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後供稱，他是「幫朋友領貨」，只是打工而已，沒有涉詐，對案情避重就輕，警方未採信，依詐欺罪移送檢方偵辦，檢方去年6月依加重詐欺等罪嫌起訴他。