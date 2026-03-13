快訊

控房客「租屋蟑螂」擅自斷電逼搬離 房東遭判要賠1.8萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市一名房東指控房客是「租屋蟑螂」拒繳租金還到處檢舉，祭出強制斷電手段逼迫搬家，房客不甘受辱且生活大受影響，憤而提告求償，高雄地院審理後發現，房客當時根本沒有欠租，房東片面解約且斷電屬違法行為，不僅侵害居住安寧，更違反消費者保護法，因此判房東需賠償給房客1.8萬餘元。

判決書指出，這名房客於2022年5月起向房東承租房屋，約定每個月租金3000元，然而才過2個月，房東便在LINE上痛罵房客「腦子是不是有問題」，勒令其限期搬離，否則將逕自斷電、換鎖。同年7月31日，房東果真對租屋處斷電，導致房客只能緊急請2天事假另尋住處、自費外宿便宜旅社，連冰箱內的飲品也因斷電臭酸腐敗。

房東在法庭上大聲喊冤，辯稱房客租屋後就不繳租金，企圖耍賴，更指控房客事後四處向消防局、地政處檢舉，根本是計畫性恐嚇房東以獲取違約金的「租屋蟑螂」。

不過，法院查證雙方金流與事證後，狠狠打臉房東說法。法官查出，房東強制斷電逼退時，房客已確實繳納前2期租金，並未積欠款項，房東終止租約的行為完全不合法。

法官認定，房東違法解約又擅自斷電，必須賠償房客因請假、住宿、搬家及物品損壞的財產損失5707元，且此舉致使房客被迫緊急搬離，嚴重侵害居住安寧，應給付精神慰撫金1萬元。

高雄地院法官依據租賃住宅市場發展及管理條例，認定出租房屋的房東具備消保法中「企業經營者」身分，因房東屬故意違法終止租約，導致消費者受害，除一審判賠的1000元違約金外，二審法官另依消保法第51條，判處2倍的懲罰性賠償金2000元，扣除一審已判准的金額，二審判房東須再賠1萬7707元。不得上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

