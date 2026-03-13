獨／桃園婦想把繼女變親生 卻因年齡差未達「這數字」法院駁回收養

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園一名女子與帶著孩子的單親爸結婚後，一家三口和樂融融，除了打理丈夫所需，也將丈夫前段婚姻生的女兒視如己出，希望透過收養讓孩子在法律上成為自己親生的女兒，母女倆簽訂收養契約後向法院聲請認可，桃園地院調查發現，繼母女倆年齡差距不足16歲，不符民法規定，依法收養無效，裁定駁回。

聲請意旨指出，女子婚後與丈夫琴瑟和鳴，專心打理家庭，照顧丈夫與孩子的生活起居和就學，這對繼母女的感情比親生還要親，為了讓家庭關係更加穩定，她與女孩均同意收養，並依規定簽署書面收養契約，向法院聲請認可，希望讓女孩在法律上成為自己的養女。

法院審查發現，根據女子提供的戶籍資料，發現收養人與被收養人之間的年齡差距未達16歲。依民法規定，夫妻一方若要收養配偶的子女，年齡須長於被收養者16歲以上，否則收養行為即屬無效，法院不得認可。

司法事務官的裁定內容指出，本案雖然雙方當事人確實具有收養意願，且家庭生活關係密切，但法律對收養設有明確年齡門檻，由於兩人年齡差未達規定標準，聲請人請求認可收養事件的聲請於法不合，該收養行為依法無效，因此駁回聲請。

律師馬在勤指出，「繼女」與「養女」生活中較無感，但在法律的地位差異很大。若只是繼親與繼子女關係，雙方雖在同個屋簷下生活，但法律上並無親子關係，繼母對繼女通常不負法定扶養義務，也沒有當然的監護權與繼承關係；若是完成收養，孩子在法律上即成為「養女」，與親生子女具有相同地位，不僅建立完整親子關係，也享有扶養、監護及繼承等權利義務。

桃園有名女子與攜女的單親爸婚後一家三口和樂融融，與繼女更是情同母女，雙方因此合意收養，希望獲得法律認證，由於繼母女兩人的年齡差距未超過法定16歲，桃園地院司法事務官因此駁回女子的請求認可收養事件的聲請。記者陳恩惠／攝影
桃園有名女子與攜女的單親爸婚後一家三口和樂融融，與繼女更是情同母女，雙方因此合意收養，希望獲得法律認證，由於繼母女兩人的年齡差距未超過法定16歲，桃園地院司法事務官因此駁回女子的請求認可收養事件的聲請。記者陳恩惠／攝影

