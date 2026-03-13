貪官繳3千萬犯罪所得下場一樣慘！77歲葉世文17次申請假釋駁回

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

內政部營建署前署長葉世文向遠雄集團創辦人趙藤雄收賄等犯下6個貪汙案，總犯罪所得超過三千萬元，訂應執行刑17年6月在監服刑；葉服刑過半，6年來一再申請假釋，法務部矯正署日前第17次駁回葉的申請案。

葉世文目前在台中監獄外役分監執行，依相關規定，申報假釋一次間隔4個月，葉17次申請前後歷時約6年，預計今年5月葉會第18次「闖關」再試。

葉世文自偵查中羈押起計算，執行率近九成，而且，確定刑宣告的不法所得3329萬元也已全部向台北地檢署繳納完畢，早符合一般貪汙案假釋准否的條件外觀。

不過，假釋審議委員會認為，葉世文犯數個貪汙案，在營建署長、桃園市副市長任內利用職權收取巨額賄賂款，影響公務員行政公正性，不廉潔情節重大，縱然他屬於「白領犯罪」出監再犯率不高，還是不斷駁回葉的申請案。

現年已77歲的葉世文2011年擔任營建署長時，在林口A7合宜住宅案中向趙藤雄收賄，2016判刑7年確定，又犯八德合宜宅案、財產來源不明罪，各被判刑7年6月及3年確定，台灣高等法院將3罪訂應執行刑14年確定。

此外，葉世文2008年9月、2013年6月為詐取營建署長特別費，要求李姓署長室秘書取得餐廳提供的空白收據，自行填載後核銷，詐得2萬4400元；葉2013年7月至2014年5月擔任桃園市副市長時，要求洪姓副市長秘書、吳姓工友製作登載不實餐敘、贈禮對象的公文，詐得9萬8679元，3罪判刑8年6月確定。

台灣高檢署於葉世文前後6個貪汙罪確定後，聲請再訂應執行刑，台灣高等法院2023年7月裁定葉應執行有期徒刑17年6月確定。

內政部營建署前署長葉世文。圖／聯合報系資料照片

