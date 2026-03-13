聽新聞
0:00 / 0:00
男不繳近150萬元房地交易所得稅 財產慘遭查封才出面
桃園市一名男子2024年間出售位於新竹市的房地產，申報房地交易所得稅時，自行列報自住房地免稅額400萬元，但國稅局認為不符合所得稅法相關規定，予以核定補徵房地交易所得稅147萬9815元。該男卻對此置之不理，直到新竹分署收案，扣押對方存款、股票、出資額等財產，10天後，男子終於出面繳清稅款。
新竹分署指出，該男子對國稅局核定的補徵房地交易所得稅不服，依法申請復查，但未繳納稅款或提供擔保。國稅局調查後發現，當時該男正辦理名下另2筆不動產移轉事宜，涉有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，因此向法院聲請假扣押，並獲法院裁定准許。
國稅局取得假扣押裁定後，即移送法務部行政執行署新竹分署執行。新竹分署收案後，立即囑託地政事務所查封男子名下不動產，及核發執行命令，扣押其存款、股票、出資額等財產。10天後，男子終於出面繳清近150萬元稅款，新竹分署也塗銷不動產查封並撤銷執行命令。
新竹分署呼籲，「五打七安」為政府重要政策，其中「居安」與居住正義休戚相關，因此針對房地合一稅案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。另提醒民眾，詐騙手法日新月異，遇到疑似詐騙行為，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線；如對新竹分署的電話與文件有疑義，請撥打03-515-3103及承辦人員分機查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。