快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

男不繳近150萬元房地交易所得稅 財產慘遭查封才出面

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

桃園市一名男子2024年間出售位於新竹市的房地產，申報房地交易所得稅時，自行列報自住房地免稅額400萬元，但國稅局認為不符合所得稅法相關規定，予以核定補徵房地交易所得稅147萬9815元。該男卻對此置之不理，直到新竹分署收案，扣押對方存款、股票、出資額等財產，10天後，男子終於出面繳清稅款。

新竹分署指出，該男子對國稅局核定的補徵房地交易所得稅不服，依法申請復查，但未繳納稅款或提供擔保。國稅局調查後發現，當時該男正辦理名下另2筆不動產移轉事宜，涉有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，因此向法院聲請假扣押，並獲法院裁定准許。

國稅局取得假扣押裁定後，即移送法務部行政執行署新竹分署執行。新竹分署收案後，立即囑託地政事務所查封男子名下不動產，及核發執行命令，扣押其存款、股票、出資額等財產。10天後，男子終於出面繳清近150萬元稅款，新竹分署也塗銷不動產查封並撤銷執行命令。

新竹分署呼籲，「五打七安」為政府重要政策，其中「居安」與居住正義休戚相關，因此針對房地合一稅案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。另提醒民眾，詐騙手法日新月異，遇到疑似詐騙行為，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線；如對新竹分署的電話與文件有疑義，請撥打03-515-3103及承辦人員分機查證。

新竹分署收案後，立即囑託地政事務所查封男子名下不動產，及核發執行命令，扣押其存款、股票、出資額等財產，才讓男子繳清近150萬元稅款。圖／新竹分署提供
新竹分署收案後，立即囑託地政事務所查封男子名下不動產，及核發執行命令，扣押其存款、股票、出資額等財產，才讓男子繳清近150萬元稅款。圖／新竹分署提供

國稅局 所得稅

延伸閱讀

國稅局：報稅申報醫藥及生育費 須扣除保險理賠金額

協助儘早取得繳清證明書 國稅局提供多元遺產稅繳納方式

個人借貸利息 不列扣除額

隱匿財產避稅 當心假扣押

相關新聞

男不繳近150萬元房地交易所得稅 財產慘遭查封才出面

桃園市一名男子2024年間出售位於新竹市的房地產，申報房地交易所得稅時，自行列報自住房地免稅額400萬元，但國稅局認為不符合所得稅法相關規定，予以核定補徵房地交易所得稅147萬9815元。該男卻對此置之不理，直到新竹分署收案，扣押對方存款、股票、出資額等財產，10天後，男子終於出面繳清稅款。

LINE群組傳「moron」被告 法官指雖粗鄙但這理由判無罪

某財團法人福利基金會的同事在LINE成立一個工作群組，成員討論為個案換尿布對話過程中，其中A女傳訊息留言英文單字「moron」（意即：白癡）回應B女請班導把A退群的言論，B女認為妨害名譽，裁圖提告公然侮辱罪。法官認為，用詞雖粗鄙但未構成公然侮辱罪，判A女無罪。

審查放水…代賑工冒名續任 技工涉包庇

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園工作十多年，因期滿被註銷資格，涉冒用朋友周琳身分申請「以工代賑」，台北市府公燈處技工陳淑玲涉放水審查，圖利陳獲薪水六十餘萬元；廉政署搜索約談三人，台北地檢署訊後諭知陳淑玲六萬元交保、陳小菊八萬元交保、周琳限制住居。

疑同情幫弱勢 技工觸法心情低落

台北市公園處女技工陳淑玲審查申請「以工代賑」資格時，涉嫌對冒名申請女代賑工陳小菊放水；據市府內部人士透露，陳淑玲接受調查後心情低落，昨天請假在家，據了解她是因為認為陳小菊是低收弱勢，自己會這麼做是出自「同情」。

以工代賑涉貪汙圖利 法界：情輕法重

台北市府公燈處女技工陳淑玲被控放水審查通過女代賑工陳小菊冒名申請案，涉貪汙圖利罪；法界人士認為，貪汙圖利法定刑五年以上，此案目前看起來「情輕法重」，法院未來可能視案件情狀給予減刑，若刑度降至二年以下，可獲緩刑機會。

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。