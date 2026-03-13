快訊

LINE群組傳「moron」被告 法官指雖粗鄙但這理由判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

某財團法人福利基金會的同事在LINE成立一個工作群組，成員討論為個案換尿布對話過程中，其中A女傳訊息留言英文單字「moron」（意即：白癡）回應B女請班導把A退群的言論，B女認為妨害名譽，裁圖提告公然侮辱罪。法官認為，用詞雖粗鄙但未構成公然侮辱罪，判A女無罪。

基隆地院判決書指出，A、B兩女為同事，平時有成立一LINE工作群組討論工作事項，去年3月27日晚，被告A女見告訴人B女與該班級其他服務員在討論如何使用所服務對象的尿布等公事，先傳送英文單字「disgusting」（意即：噁心）至群組內，但隨即收回訊息。但B女已標記群組成員班導，留言表示「妳要不要踢A出這個群組？她寫英文人身攻擊，自以為高水準。」

判決書說，A女接著以英文「go ahead」、「I wonder you can understand what I said」（意即：請便，我懷疑妳是否能聽懂我說的話）發言回應B女，再留訊息英文單字「moron」（意即：白癡），B女提告A公然侮辱罪。

A女向法官坦承有在群組上傳文字「moron」，但否認有何公然侮辱犯行，指僅是情緒性反應，她一開始的英文訊息並非針對告訴人，但告訴人當眾指責她、又要求別人踢她出群，她在被指控及被排擠的狀況下，情緒激動才會寫出不恰當的文字，沒有要侮辱他人人格及社會評價。

B女向法官證稱，該群組都是工作上同事，她和班導在討論個案使用尿布的事情，當時A女沒有參與討論，只有人身攻擊，就是針對她。

法官審理指出，群組內之人均為同事、扣掉被告及告訴後，僅有3人，應認見聞者甚少，且侮辱言詞僅1個單字，雖勉強構成特定多數人的公然情境，但群組內既全部都是相識的人，告訴人的社會及人格評價自應累積於平日共事過程中，被告口出惡言僅會讓他人認定其修養不足，即使造成告訴人不滿不快，但實際上不至於對告訴人人格及社會評價受到嚴重貶損、侮辱，依檢方所提事證，尚難構成然侮辱罪。

法官並說，依卷「moron」翻譯搜尋結果，該文字意思為「白癡」，在群組傳送時，包含被告及告訴人共5人，確實屬特定多數人之公開場合，A女也確實以負面言語公然回應B女，但尚無法僅因用詞粗鄙即認為構成公然侮辱，判處無罪。全案可上訴。

很多人都會用LINE傳送工作訊息，有人在工作群組傳「moron」（白癡）被告，法官指雖粗鄙但這原因判無罪。記者游明煌／攝影
很多人都會用LINE傳送工作訊息，有人在工作群組傳「moron」（白癡）被告，法官指雖粗鄙但這原因判無罪。記者游明煌／攝影

LINE群組傳「moron」被告 法官指雖粗鄙但這理由判無罪

某財團法人福利基金會的同事在LINE成立一個工作群組，成員討論為個案換尿布對話過程中，其中A女傳訊息留言英文單字「moron」（意即：白癡）回應B女請班導把A退群的言論，B女認為妨害名譽，裁圖提告公然侮辱罪。法官認為，用詞雖粗鄙但未構成公然侮辱罪，判A女無罪。

