翁茂鍾炒股案 檢察總長二度非常上訴

佳和公司董事長翁茂鍾涉炒作上櫃應華精密股票獲利一億四千萬元，一、二審判刑八年，台中高分院更一審改依商業會計法輕判四月確定；檢察總長邢泰釗二年前提非常上訴遭駁回，昨捲土重來，第二度向最高法院提起非常上訴。

翁茂鍾長期跟司法、警界高官交好，致贈襯衫、安排酬酢還把行程記錄在筆記本中，成為司法界「百官行述」，多名審、檢、警、調高層捲入。

檢察總長邢泰釗認為，炒股案於最高法院發回更審時，僅要求釐清犯罪所得金額，台中高分院卻改判，與發回範圍明顯不符；翁茂鍾於其他案件中使用相似手法被判操縱股價罪，本案卻判決無罪，法院對法律要件見解不一致。

邢泰釗認為，原確定判決認定翁茂鍾為籌措資金委託他人出售股票，但主觀上無操縱股價意圖，翁以高額佣金支付他人售股，並透過連續高價買入等手法干預市場價格，行為本質已違反自由市場機制。

最高檢察署表示，原確定判決結果使翁茂鍾脫免操縱股價重罪，僅受輕微處罰，引發社會對司法公正性的質疑，因此再次提起非常上訴。

翁茂鍾二○○五年炒作應華精密股票獲利一億四千餘萬元，台中地方法院一審判處八年有期徒刑，二審台中高分院仍判刑八年；最高法院審理，撤銷原判決發回台中高分院更審，台中高分院更一審認定，無證據證明翁等人實際操縱股價，改依商業會計法不實填製會計憑證罪，判處翁茂鍾有期徒刑四月，得易科罰金確定。