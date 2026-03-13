聽新聞
0:00 / 0:00

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>前副局長黃建榮被控催討債務恐嚇，檢方起訴，他昨天出庭否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。記者王聖藜／攝影
刑事局前副局長黃建榮被控催討債務恐嚇，檢方起訴，他昨天出庭否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。記者王聖藜／攝影

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

黃建榮律師張晏晟說，答女有多個案件在新北地院審理，黃是正常尋求和解管道，未施以恐嚇話術，更未以公職身分施壓，答女舉證證據，只有她經營咖啡店的截圖，聲請調查咖啡店歷次錄影畫面。

黃出庭表示，答女起訴書裡提供的事證與事實不符，他單純是向答女要錢，沒必要恐嚇；答女騙投資人的錢怕東窗事發才檢舉「都是她自己想出來的」，庭畢表示自己才是詐騙案被害人。

檢方調查，二○二二年五月黃建榮透過女友林秋宜獲悉答女要借錢，向李姓友人無息借款一千萬元轉借答女，約定月息一點五分，由答女開一千萬元支票做為借款擔保。

二○二三年五月借款期限將至，答女無力清償，請黃建榮將第一年借款清償期延長一年，黃建榮要求二年利息改為每月以月息二分計算，答女重新開立二四○萬元支票，將之前一千萬元支票作廢，重新開一張千萬元支票給黃。

二○二二年十一月爆發「八八會館案」，黃建榮怕放高利貸事被調查，二○二三年八月廿五日找答女恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到一一三年七月一日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」等。

檢方查出，答女後來在餐廳交付總計面額一一○○萬元的四張支票給黃建榮，黃將答女之前開的一千萬元及二四○萬元支票還給答女，黃將四張支票的錢存入胞妹帳戶，再將一千萬元還給李。

事後黃建榮透過女友去新北地檢署檢舉答女涉嫌吸金，答女反控黃建榮恐嚇，檢方將黃起訴。黃因捲入八八會館案被拔官，現為警政署法制室專門委員。

刑事局

延伸閱讀

稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

相關新聞

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

審查放水 代賑工冒名續任 技工涉包庇

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園工作十多年，因期滿被註銷資格，涉冒用朋友周琳身分申請「以工代賑」，台北市府公燈處技工陳淑玲涉放水審查，圖利陳獲薪水六十餘萬元；廉政署搜索約談三人，台北地檢署訊後諭知陳淑玲六萬元交保、陳小菊八萬元交保、周琳限制住居。

疑同情幫弱勢 技工觸法心情低落

台北市公園處女技工陳淑玲審查申請「以工代賑」資格時，涉嫌對冒名申請女代賑工陳小菊放水；據市府內部人士透露，陳淑玲接受調查後心情低落，昨天請假在家，據了解她是因為認為陳小菊是低收弱勢，自己會這麼做是出自「同情」。

以工代賑涉貪汙圖利 法界：情輕法重

台北市府公燈處女技工陳淑玲被控放水審查通過女代賑工陳小菊冒名申請案，涉貪汙圖利罪；法界人士認為，貪汙圖利法定刑五年以上，此案目前看起來「情輕法重」，法院未來可能視案件情狀給予減刑，若刑度降至二年以下，可獲緩刑機會。

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。