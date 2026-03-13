討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長黃建榮被控催討債務恐嚇，檢方起訴，他昨天出庭否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。記者王聖藜／攝影

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

黃建榮律師張晏晟說，答女有多個案件在新北地院審理，黃是正常尋求和解管道，未施以恐嚇話術，更未以公職身分施壓，答女舉證證據，只有她經營咖啡店的截圖，聲請調查咖啡店歷次錄影畫面。

黃出庭表示，答女起訴書裡提供的事證與事實不符，他單純是向答女要錢，沒必要恐嚇；答女騙投資人的錢怕東窗事發才檢舉「都是她自己想出來的」，庭畢表示自己才是詐騙案被害人。

檢方調查，二○二二年五月黃建榮透過女友林秋宜獲悉答女要借錢，向李姓友人無息借款一千萬元轉借答女，約定月息一點五分，由答女開一千萬元支票做為借款擔保。

二○二三年五月借款期限將至，答女無力清償，請黃建榮將第一年借款清償期延長一年，黃建榮要求二年利息改為每月以月息二分計算，答女重新開立二四○萬元支票，將之前一千萬元支票作廢，重新開一張千萬元支票給黃。

二○二二年十一月爆發「八八會館案」，黃建榮怕放高利貸事被調查，二○二三年八月廿五日找答女恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到一一三年七月一日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」等。

檢方查出，答女後來在餐廳交付總計面額一一○○萬元的四張支票給黃建榮，黃將答女之前開的一千萬元及二四○萬元支票還給答女，黃將四張支票的錢存入胞妹帳戶，再將一千萬元還給李。

事後黃建榮透過女友去新北地檢署檢舉答女涉嫌吸金，答女反控黃建榮恐嚇，檢方將黃起訴。黃因捲入八八會館案被拔官，現為警政署法制室專門委員。