以工代賑涉貪汙圖利 法界：情輕法重

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市府公燈處女技工陳淑玲被控放水審查通過女代賑工陳小菊冒名申請案，涉貪汙圖利罪；法界人士認為，貪汙圖利法定刑五年以上，此案目前看起來「情輕法重」，法院未來可能視案件情狀給予減刑，若刑度降至二年以下，可獲緩刑機會。

法界人士表示，北市府為了避免「萬年代賑工」導致救助資源無法公平分配，代賑工新制上路後增加工作年限。公務員明知此事、心軟放水，讓代賑工冒用他人身分申請以工代賑獲取工作機會取得薪水，排擠他人申請名額，也明顯違背法令；除非公務員被詐騙，在不知情下蓋章通過審查，才可能犯罪嫌疑不足。

陳淑玲具公務員身分，與未具公務員身分的陳小菊被認為是貪汙圖利、偽造文書共犯，周琳借用身分、未分得薪資涉偽造文書。而代賑工確實有到公園清掃環境、提供勞務，無詐欺不法所有的意圖。

法界人士表示，「最輕本刑三年以上有期徒刑」以外之罪，檢察官可能審酌給予緩起訴，但涉貪汙圖利罪，法定刑為五年以上之罪，事證明確檢方必須起訴。

全案若依圖利罪起訴，法院審理時可衡量是否自首或偵查中自白、繳回犯罪所得，考量是否情節輕微、不正利益五萬元以下，再評估犯罪情狀是否符合刑法第五十九條「情堪憫恕」酌量減刑；判決刑度若降至二年以下徒刑，就有緩刑機會。

引發社會討論的台北市黃姓清潔隊員贈送被清運舊電鍋給拾荒婦案，士林地方法院認定黃犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」法定刑五年以上，就是審酌黃自首認罪繳回舊電鍋，且舊電鍋殘值約卅二元犯罪所得財物價值五萬元以下，及情堪憫恕減刑，判三月徒刑，緩刑二年，褫奪公權一年。

公務員 法界 偽造文書

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

審查放水 代賑工冒名續任 技工涉包庇

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園工作十多年，因期滿被註銷資格，涉冒用朋友周琳身分申請「以工代賑」，台北市府公燈處技工陳淑玲涉放水審查，圖利陳獲薪水六十餘萬元；廉政署搜索約談三人，台北地檢署訊後諭知陳淑玲六萬元交保、陳小菊八萬元交保、周琳限制住居。

疑同情幫弱勢 技工觸法心情低落

台北市公園處女技工陳淑玲審查申請「以工代賑」資格時，涉嫌對冒名申請女代賑工陳小菊放水；據市府內部人士透露，陳淑玲接受調查後心情低落，昨天請假在家，據了解她是因為認為陳小菊是低收弱勢，自己會這麼做是出自「同情」。

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

