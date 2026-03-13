疑同情幫弱勢 技工觸法心情低落

台北市公園處女技工陳淑玲審查申請「以工代賑」資格時，涉嫌對冒名申請女代賑工陳小菊放水；據市府內部人士透露，陳淑玲接受調查後心情低落，昨天請假在家，據了解她是因為認為陳小菊是低收弱勢，自己會這麼做是出自「同情」。

據調查，陳小菊從事女代賑工，清掃公園工作已經有十年以上，陳淑玲認識她許久，對於陳小菊的經濟狀況也很了解；因代賑工「期限屆滿」就會被註銷資格，當時審核的陳淑玲，因同情對方才放水，認為畢竟代賑工都是社會經濟弱勢，卻沒有想到會觸法。

台北市府鄰里公園管理業務已於二○二五年移交各區公所負責，「以工代賑」業務和人員也同時移撥。

市府人員說，陳淑玲目前是在區公所工作服務，前天晚上交保，因未被羈押，依規定仍可到職，但她昨天請假，據了解她心情非常低落，認為自己是同情對方才幫忙。

女代賑工陳小菊經查昨天也沒有上工，她冒名登記在名冊上的「周琳」，本人也未現身。

台北市公園處表示，案發時陳淑玲仍任職公園處技工，對她在審核陳小菊冒用他人身分延續工作資格時，可能涉嫌放水一案，市府相關單位會全力配合調查，若確有不法，市府會追究相關責任，絕不寬貸。