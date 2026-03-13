聽新聞
審查放水 代賑工冒名續任 技工涉包庇

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業楊正海／台北報導

台北市府公燈處技工陳淑玲（穿紅衣者）涉放水審查女代賑工陳小菊冒名申請案，涉犯圖利罪，檢方訊後以六萬元交保。記者季相儒／攝影
台北市府公燈處技工陳淑玲（穿紅衣者）涉放水審查女代賑工陳小菊冒名申請案，涉犯圖利罪，檢方訊後以六萬元交保。記者季相儒／攝影

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園工作十多年，因期滿被註銷資格，涉冒用朋友周琳身分申請「以工代賑」，台北市府公燈處技工陳淑玲涉放水審查，圖利陳獲薪水六十餘萬元；廉政署搜索約談三人，台北地檢署訊後諭知陳淑玲六萬元交保、陳小菊八萬元交保、周琳限制住居。

北市社會局指出，代賑工有年齡限制，鼓勵轉入一般職場，原則上不重複進用。公園處表示，技工和代賑工目前都移撥到區公所，是否出自於同情，會配合調查以釐清真相，毋枉毋縱；若確有不法，市府會追究相關責任，絕不寬貸。

檢廉掌握，陳小菊二○一一年起在台北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃公園工作，長期領取臨時工薪水，但代賑工新制上路，五十多歲陳小菊因期限屆滿被註銷資格，疑為保有工作取得代賑工薪水，涉借用周琳身分證件冒名申請以工代賑，經審查後獲派工作，至公燈處指定公園清掃維護環境。

台北市女代賑工陳小菊（穿白衣者）涉冒名申請以工代賑，檢方訊後以八萬元交保。記者季相儒／攝影
台北市女代賑工陳小菊（穿白衣者）涉冒名申請以工代賑，檢方訊後以八萬元交保。記者季相儒／攝影

檢廉調查，陳小菊從事代賑工二○二二年起迄今，三年多來累計薪資共六十多萬元，公燈處技工陳淑玲負責審查以工代賑業務，疑知情卻放水讓陳小菊取得工作，涉貪汙圖利罪。

檢方十一日依涉貪汙圖利、刑法偽造文書等罪嫌，指揮廉政署搜索陳等三人住居所及辦公處所，複訊後命陳淑玲、陳小菊分別以六萬元、八萬元交保，周琳限制住居。

台北市市民「以工代賑人輔導自治條例」規定，臨時工滿卅五歲，最長得做一年；滿卅五歲、未滿五十五歲最長三年，輔導就業後若非自願性因素失業，得申請延長一年，期滿不再延長。修正前已擔任臨時工者，在修正施行二年內，不受期限限制。滿五十五歲最長可以做到六十五歲，若期限內仍無法找到工作，可透過社工協助轉介。

不過，因身心障礙或離婚、喪偶、未婚生子獨自扶養十二歲以下子女，以及獨自扶養十二歲以下父母無力扶養之孫子女，和因照顧特定身心障礙或罹患特定病症且不能自理生活共同生活親屬，不受限制。

社會局說，「以工代賑」是政府救助政策，透過提供短期工作機會，讓有工作能力弱勢族群增加收入。會對代賑工年齡、服務期限設限，主要還是希望鼓勵低收入戶等弱勢自立，輔導轉入一般職場。

低收入戶 偽造文書

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

審查放水 代賑工冒名續任 技工涉包庇

疑同情幫弱勢 技工觸法心情低落

台北市公園處女技工陳淑玲審查申請「以工代賑」資格時，涉嫌對冒名申請女代賑工陳小菊放水；據市府內部人士透露，陳淑玲接受調查後心情低落，昨天請假在家，據了解她是因為認為陳小菊是低收弱勢，自己會這麼做是出自「同情」。

以工代賑涉貪汙圖利 法界：情輕法重

台北市府公燈處女技工陳淑玲被控放水審查通過女代賑工陳小菊冒名申請案，涉貪汙圖利罪；法界人士認為，貪汙圖利法定刑五年以上，此案目前看起來「情輕法重」，法院未來可能視案件情狀給予減刑，若刑度降至二年以下，可獲緩刑機會。

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，被控無息借款一千萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女要求支票提早兌現；台北地方法院昨傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

