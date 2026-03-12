快訊

防堵境外勢力竊密 台高檢邀產官學研商營業秘密保護機制

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

為強化台灣守護核心關鍵技術防禦機制，確保國際競爭優勢之韌性，加深產業界對核心關鍵技術具備國安層次的問題意識，台灣高檢署智慧財產分署昨日下午，在國科會南部科學園區管理局舉辦「以法為盾、守護國家核心關鍵技術」座談會，智財法院也指派法官與會。

法務部常次馮成表示：守護國家核心關鍵技術營業秘密是國家安全的問題，法務部持續辦理產官學研的交流，希望透過公私協力之方式，強化各界對此項國安議題的重視，期盼國安偵辦團隊持續查緝、溯源境外敵對勢力非法挖角我國產業人才進而竊密犯罪行為。

座談會由檢察長張斗輝主持，張斗輝強調：政府高度重視國家產業競爭力及營業秘密保護，座談會的主要目的除傾聽產業界意見外，也期盼透過各部會今日提出的報告，使產業界了解保護國家核心關鍵技術營業秘密的方式並與執法部門建立聯繫管道，跨域且公私協力，守護台灣的核心關鍵技術營業秘密。

會中相關部會提出執法經驗分享，其中，智慧財產及商業法院李郁屏法官，以豐富的營業秘密刑事案件審判經驗，就營業秘密三要件之實質內涵、侵害營業秘密案件之思考流程等，提出「國家核心關鍵技術之營業秘密與訴訟實務」簡報。

另外，台南地檢察檢察官徐書翰以資料庫大數據分析方式，針對「營業秘密法案件執法現況」提出精闢的報告，均可供產學研界作為技術研發成果保護與管理的重要參考資料，建構更完善的國家核心關鍵技術營業秘密保護機制。

台灣高檢署舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術」座談會。圖／高檢署提供
台灣高檢署舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術」座談會。圖／高檢署提供

國安 法務部

防堵境外勢力竊密 台高檢邀產官學研商營業秘密保護機制

為強化台灣守護核心關鍵技術防禦機制，確保國際競爭優勢之韌性，加深產業界對核心關鍵技術具備國安層次的問題意識，台灣高檢署智慧財產分署昨日下午，在國科會南部科學園區管理局舉辦「以法為盾、守護國家核心關鍵技術」座談會，智財法院也指派法官與會。

