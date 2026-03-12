快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

朝罷團召集人「比中指」他挨告求償 法院判賠5000元

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

「大罷免」團體去年舉辦發起機車車掃活動，行經新店北新路時，盧姓男子不滿罷免活動而向車隊、高姓活動召集人「比中指」，高以手機錄影後提告求償3萬元，台北地方法院判盧應賠償5000元，可上訴。

高提告主張，他去年7月5日下午5時許，於新店北新路二段路旁協助罷免行動拍照，但盧卻對他伸出中指侮辱，貶損他的名譽，提告請求精神慰撫金3萬元。

盧反駁，自己因不滿罷免活動，才於遊行車隊經過時比中指，並不是針對高，他只是單純表達政治立場，且是高主動戲謔、挑釁，自行引發爭端，此外，刑事已處分他不起訴，請求法院駁回。

法院勘驗高的手機錄影畫面，盧先對車隊比中指後，高對盧錄影說「謝謝你的中指喔，你知道你這樣很沒水準嗎」，高再次比出中指並晃動，高又說「有必要這樣對人嗎」，盧則回應「我跟你招手啊」等語。

高再問「你拿中指對我招手是不是」，盧說「對」，高說「好，你等著被告吧」，隨即向附近的警員表示要提告公然侮辱。法院認為，依目前社會認知，比中指是羞辱他人的意思，任何人也不會以此手勢來和他人友善的招呼。

另外，法院指出，比中指相當於俗稱「三字經」或「一字經」的肢體化言語，足使對方感到難堪、不快，盧故意對高比中指，已逾越一般人可合理忍受的範圍，審酌後判盧應賠償5000元。

比中指示意圖。圖／123RF
比中指示意圖。圖／123RF

提告

延伸閱讀

知名房仲公司掛廣告散布「還我錢來」 遭判賠對手房仲1000萬元

黨產會若無清楚證據…國發院追徵案 學者看好國民黨勝訴

國民黨勝訴 原中央黨部非「不當黨產」

玩大怒神嘔吐送醫亡...家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

相關新聞

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

刑事警察局前副局長黃建榮捲入「88會館案」拔官，被控無息借款1000萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你」要求支票提早兌現；台北地院今傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

富商翁茂鍾炒股判無罪 檢察總長邢泰釗「第2次」提非常上訴

佳和公司董事長翁茂鍾涉炒作上櫃應華精密股票獲利1億4000萬元，一、二審判刑8年，台中高分院更一審改依商業會計法輕判4月確定；檢察總長邢泰釗2年前提非常上訴遭駁回，今捲土重來，第2度向最高法院提起非常上訴。

朝罷團召集人「比中指」他挨告求償 法院判賠5000元

「大罷免」團體去年舉辦發起機車車掃活動，行經新店北新路時，盧姓男子不滿罷免活動而向車隊、高姓活動召集人「比中指」，高以手機錄影後提告求償3萬元，台北地方法院判盧應賠償5000元，可上訴。

涉及選舉？蘆竹公益活動發送上千元物資引熱議 桃園地檢署已介入調查

民進黨桃園市議員下周起進行初選民調，卻傳出蘆竹區去年底「寒冬送暖」公益活動引熱議，有民眾向檢調反映，收到逾千元物資大禮包，似乎為特定人造勢；桃園地檢署今午證實，據報已介入調查，目前以他字案傳喚逾10名證人到庭調查，相關事證待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。