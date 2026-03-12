朝罷團召集人「比中指」他挨告求償 法院判賠5000元

「大罷免」團體去年舉辦發起機車車掃活動，行經新店北新路時，盧姓男子不滿罷免活動而向車隊、高姓活動召集人「比中指」，高以手機錄影後提告求償3萬元，台北地方法院判盧應賠償5000元，可上訴。

高提告主張，他去年7月5日下午5時許，於新店北新路二段路旁協助罷免行動拍照，但盧卻對他伸出中指侮辱，貶損他的名譽，提告請求精神慰撫金3萬元。

盧反駁，自己因不滿罷免活動，才於遊行車隊經過時比中指，並不是針對高，他只是單純表達政治立場，且是高主動戲謔、挑釁，自行引發爭端，此外，刑事已處分他不起訴，請求法院駁回。

法院勘驗高的手機錄影畫面，盧先對車隊比中指後，高對盧錄影說「謝謝你的中指喔，你知道你這樣很沒水準嗎」，高再次比出中指並晃動，高又說「有必要這樣對人嗎」，盧則回應「我跟你招手啊」等語。

高再問「你拿中指對我招手是不是」，盧說「對」，高說「好，你等著被告吧」，隨即向附近的警員表示要提告公然侮辱。法院認為，依目前社會認知，比中指是羞辱他人的意思，任何人也不會以此手勢來和他人友善的招呼。

另外，法院指出，比中指相當於俗稱「三字經」或「一字經」的肢體化言語，足使對方感到難堪、不快，盧故意對高比中指，已逾越一般人可合理忍受的範圍，審酌後判盧應賠償5000元。