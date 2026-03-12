聽新聞
0:00 / 0:00
涉及選舉？蘆竹公益活動發送上千元物資引熱議 桃園地檢署已介入調查
民進黨桃園市議員下周起進行初選民調，卻傳出蘆竹區去年底「寒冬送暖」公益活動引熱議，有民眾向檢調反映，收到逾千元物資大禮包，似乎為特定人造勢；桃園地檢署今午證實，據報已介入調查，目前以他字案傳喚逾10名證人到庭調查，相關事證待釐清。
據悉，檢調目前主要針對公益活動舉辦過程、物資與禮券來源，以及是否與選舉活動產生連結等情形逐一進行查證，由於案件仍在偵查階段，檢調單位依據偵查不公開原則，對於偵查中案件是否涉及違反公職人員選舉罷免法等案件不便透露，僅表示全案尚待進一步調查確認。
遭影射的民進黨蘆竹區胡姓參選人下午在個人臉書粉專說明，遭炎上的「寒冬送暖」公益關懷活動，實際是桃市蘆竹區婦女愛心發展協會持續辦理多年的在地活動，目的是關懷弱勢家庭與社區居民；當天除地方民代到場響應，警方也進行反詐騙宣導，共同支持地方公益行動。
內文指出，當天他只是到場關心，僅在場外發送依選舉規定採購的宣傳品與鄉親互動，未參與協會發放物資作業，痛批對手將地方社團長期推動的公益活動與選舉議題做不當連結，不僅與事實不符，也可能傷害長期投入公益服務的社團與志工。
桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，相關案件仍在偵查中，將持續釐清活動內容、實際情形與到場參與人員說明釐清，待蒐證完備會依法處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。