快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

涉及選舉？蘆竹公益活動發送上千元物資引熱議 桃園地檢署已介入調查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

民進黨桃園市議員下周起進行初選民調，卻傳出蘆竹區去年底「寒冬送暖」公益活動引熱議，有民眾向檢調反映，收到逾千元物資大禮包，似乎為特定人造勢；桃園地檢署今午證實，據報已介入調查，目前以他字案傳喚逾10名證人到庭調查，相關事證待釐清。

據悉，檢調目前主要針對公益活動舉辦過程、物資與禮券來源，以及是否與選舉活動產生連結等情形逐一進行查證，由於案件仍在偵查階段，檢調單位依據偵查不公開原則，對於偵查中案件是否涉及違反公職人員選舉罷免法等案件不便透露，僅表示全案尚待進一步調查確認。

遭影射的民進黨蘆竹區胡姓參選人下午在個人臉書粉專說明，遭炎上的「寒冬送暖」公益關懷活動，實際是桃市蘆竹區婦女愛心發展協會持續辦理多年的在地活動，目的是關懷弱勢家庭與社區居民；當天除地方民代到場響應，警方也進行反詐騙宣導，共同支持地方公益行動。

內文指出，當天他只是到場關心，僅在場外發送依選舉規定採購的宣傳品與鄉親互動，未參與協會發放物資作業，痛批對手將地方社團長期推動的公益活動與選舉議題做不當連結，不僅與事實不符，也可能傷害長期投入公益服務的社團與志工。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，相關案件仍在偵查中，將持續釐清活動內容、實際情形與到場參與人員說明釐清，待蒐證完備會依法處理。

有民眾檢舉，蘆竹區去年底舉辦的寒冬送暖公益活動，發放上千元物資大禮包，似乎為某人造勢，對此，桃園地檢署證實，確實收到檢舉刻正傳喚相關證人說明釐清。圖／讀者提供
有民眾檢舉，蘆竹區去年底舉辦的寒冬送暖公益活動，發放上千元物資大禮包，似乎為某人造勢，對此，桃園地檢署證實，確實收到檢舉刻正傳喚相關證人說明釐清。圖／讀者提供

有民眾檢舉，蘆竹區去年底舉辦的寒冬送暖公益活動，發放上千元物資大禮包，似乎為某人造勢，對此，桃園地檢署證實，確實收到檢舉刻正傳喚相關證人說明釐清。圖／讀者提供
有民眾檢舉，蘆竹區去年底舉辦的寒冬送暖公益活動，發放上千元物資大禮包，似乎為某人造勢，對此，桃園地檢署證實，確實收到檢舉刻正傳喚相關證人說明釐清。圖／讀者提供

弱勢家庭 公益活動

延伸閱讀

遭控送「千元大禮包」賄選 綠桃園市議員參選人駁：公益活動遭抹黑

台鐵副站長翹班駕車闖平交道遭列車撞移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

陳舒怡接任花蓮檢察長 藍：司法沒有顏色？

狼醫涉持兒少性影像 衛福部：函各衛生局裁處

相關新聞

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

刑事警察局前副局長黃建榮捲入「88會館案」拔官，被控無息借款1000萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你」要求支票提早兌現；台北地院今傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

富商翁茂鍾炒股判無罪 檢察總長邢泰釗「第2次」提非常上訴

佳和公司董事長翁茂鍾涉炒作上櫃應華精密股票獲利1億4000萬元，一、二審判刑8年，台中高分院更一審改依商業會計法輕判4月確定；檢察總長邢泰釗2年前提非常上訴遭駁回，今捲土重來，第2度向最高法院提起非常上訴。

朝罷團召集人「比中指」他挨告求償 法院判賠5000元

「大罷免」團體去年舉辦發起機車車掃活動，行經新店北新路時，盧姓男子不滿罷免活動而向車隊、高姓活動召集人「比中指」，高以手機錄影後提告求償3萬元，台北地方法院判盧應賠償5000元，可上訴。

涉及選舉？蘆竹公益活動發送上千元物資引熱議 桃園地檢署已介入調查

民進黨桃園市議員下周起進行初選民調，卻傳出蘆竹區去年底「寒冬送暖」公益活動引熱議，有民眾向檢調反映，收到逾千元物資大禮包，似乎為特定人造勢；桃園地檢署今午證實，據報已介入調查，目前以他字案傳喚逾10名證人到庭調查，相關事證待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。