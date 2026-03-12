聽新聞
富商翁茂鍾炒股判無罪 檢察總長邢泰釗「第2次」提非常上訴
佳和公司董事長翁茂鍾涉炒作上櫃應華精密股票獲利1億4000萬元，一、二審判刑8年，台中高分院更一審改依商業會計法輕判4月確定；檢察總長邢泰釗2年前提非常上訴遭駁回，今捲土重來，第2度向最高法院提起非常上訴。
翁茂鍾長期跟司法、警界高官交好，致贈襯衫、安排酬酢還把行程記錄在筆記本中，成為司法界「百官行述」，多名審、檢、警、調高層捲入。
檢察總長邢泰釗認為，炒股案於最高法院發回更審時，僅要求釐清犯罪所得金額，台中高分院卻改判，與發回範圍明顯不符；翁茂鍾於其他案件中使用相似手法被判操縱股價罪，本案卻判決無罪，法院對法律要件的見解不一致。
邢泰釗認為，原確定判決認定翁茂鍾為籌措資金委託他人出售股票，但主觀上無操縱股價意圖，翁以高額佣金支付他人售股，並透過連續高價買入等手法干預市場價格，行為本質已違反自由市場機制。
最高檢察署表示，原確定判決結果使翁茂鍾脫免操縱股價重罪，僅受輕微處罰，引發社會對司法公正性的質疑，因此再次提起非常上訴。
翁茂鍾2005年炒作應華精密股票獲利1億4000餘萬元，台中地院一審判處8年有期徒刑，二審台中高分院仍判刑8年，最高法院審理，撤銷原判決發回台中高分院更審，台中高分院更一審認定，無證據證明翁等人實際操縱股價，改依商業會計法不實填製會計憑證罪判處翁茂鍾有期徒刑4月，得易科罰金確定。
