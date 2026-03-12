快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

刑事警察局前副局長黃建榮捲入「88會館案」拔官，被控無息借款1000萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，恐嚇答女「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你」要求支票提早兌現；台北地院今傳黃出庭，黃否認犯罪，稱自己是詐騙案被害人

黃建榮曾任台南市刑大大隊長、瑞芳分局長、新北市刑大大隊長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長，因捲入八八會館案降調警政署法制室專門委員。

黃出庭否認犯罪，表示答女於起訴書裡提供的事證與事實不符，他單純是向答女要錢，沒有必要恐嚇；黃說，答女騙投資人的錢怕東窗事發才檢舉「都是她自己想出來的」，庭畢表示自己才是詐騙案被害人，希望司法還他公道。

黃建榮的律師張晏晟說，答女有多個案件被訴在新北地院審理，黃是正常尋求和解管道，未施以恐嚇話術，更未以公職身分施壓，答女舉證的證據，只有她經營咖啡店的截圖，聲請調查咖啡店歷次的錄影畫面。

法院今開審查庭，公訴檢察官表示，既然黃建榮否認犯罪，請法院將案件移往一般法庭重新分案審理。

檢方調查，2022年5月黃建榮透過女友林秋宜獲悉答女要借錢，向李姓友人無息借款1000萬元轉借答女，約定月息1.5分，由答女開立1000萬元支票做為借款擔保。

2023年5月借款期限將至，答女無力清償，請黃建榮將第1年的借款清償期延長1年，黃建榮再要求2年的利息改為每月以月息2分計算，答女重新開立240萬元支票，另外將之前的1000萬元支票作廢，重新開1張1000萬元的支票交給黃建榮。

2022年11月爆發「88會館案」，黃建榮怕放高利貸的事被調查，2023年8月25日到台北市大安區找答女恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到113年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」等。

檢方查出，答女後來在餐廳交付4張、總計面額1100萬元的支票給黃建榮，黃則將答女之前開的1000萬元及240萬元的支票還給答女，黃取得1100萬元的4張支票，將錢存入胞妹的帳戶，再將1000萬元還給李姓友人。

答女還錢，黃建榮透過女友去新北地檢署檢舉答女涉嫌吸金，答女反控黃建榮恐嚇，檢方偵辦，將黃起訴。

刑事警察局前副局長黃建榮今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影
刑事警察局前副局長黃建榮今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影

