三峽男轉貼偵辦柯文哲案11檢濺血合成圖 新北檢依個資法起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

新北市三峽區一名林姓男子，去年7月2日擅自在社群軟體Threads上，轉貼負責偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的京華城等案11名偵辦檢察官的濺血合成照，旋即為警查獲。他雖辯稱僅單純跟風轉發，沒有惡意，新北地檢署仍依涉犯個人資料保護法非法利用個人資料將他起訴。

去年7月2日，「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯，因不滿京華城案偵審過程，，及北市前副市長彭振聲配偶墜樓身亡，在家中製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟臉」上傳粉絲專頁，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖再加上「命債命還」發布到Threads，廣為網路流傳。

林男經Threads看到上述濺血圖後，同日晚上10時許，以手機將轉發濺血圖，被台北市刑大循線查獲。林男到案後，坦承轉貼該圖，但否認違反個資法及恐嚇，表示自己只是單純轉發，對圖中的司法官並無惡意，僅跟風看到很多人轉發就跟著轉發，但辯詞未獲檢察官採信，認為其已涉犯個資法及刑法恐嚇罪，從一重依違反個資法起訴。

新北市三峽區一名林姓男子在社群軟體Threads上，轉貼負責偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的京華城等案11名偵辦檢察官的濺血合成照，遭新北地檢署依涉犯個資法起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市三峽區一名林姓男子在社群軟體Threads上，轉貼負責偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的京華城等案11名偵辦檢察官的濺血合成照，遭新北地檢署依涉犯個資法起訴。圖／聯合報系資料照片

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

女友趴引擎蓋阻止她酒駕...卻遭加速甩飛撞地致死 二審判決理由曝光

林姓女房仲前年與同事到宜蘭遊玩，帶張姓女伴侶同行，張女欲酒駕，林女以肉身趴在車輛引擎蓋上勸阻，被甩飛後傷重慘死，一審國民法官庭依傷害致死罪判張女15年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判處張女15年徒刑，可上訴。

國1施工未設警示釀員工自撞亡 「瀝青界台積電」老闆、公司判刑罰款

自稱「瀝青界台積電」永䥶工程公司於2023年3月底凌晨，施作國道1號桃園段路面工程，現場未落實交通警示，徐姓員工將曳引車停車道，釀駕車離場的劉姓同事撞上身亡；桃園地院審結，依過失致死罪將不認罪的老董郭晉宏判6月，可易科罰金；認罪徐員判4月，可易科罰金，緩刑2年；公司科罰25萬元，可上訴。

擅自排放水肥、廢油詐領186萬餘元！7旬負責人求刑10年

清除水肥業者大江衛生工程有限公司負責人陳世富、兒陳彥彰、兒媳游瑛桂，涉向台塑汽車貨運公司、太平洋崇光百貨公司、明志科技大學收水肥、廢油，卻擅自排放或隨意棄置，未合法處理，詐領廢棄物清理款項186萬餘元。台北地檢署偵結依詐欺等罪嫌起訴3人，具體求刑4年至10年徒刑。

