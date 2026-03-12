三峽男轉貼偵辦柯文哲案11檢濺血合成圖 新北檢依個資法起訴

新北市三峽區一名林姓男子，去年7月2日擅自在社群軟體Threads上，轉貼負責偵辦民眾黨前主席柯文哲涉貪的京華城等案11名偵辦檢察官的濺血合成照，旋即為警查獲。他雖辯稱僅單純跟風轉發，沒有惡意，新北地檢署仍依涉犯個人資料保護法非法利用個人資料將他起訴。

去年7月2日，「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯，因不滿京華城案偵審過程，，及北市前副市長彭振聲配偶墜樓身亡，在家中製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟臉」上傳粉絲專頁，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖再加上「命債命還」發布到Threads，廣為網路流傳。

林男經Threads看到上述濺血圖後，同日晚上10時許，以手機將轉發濺血圖，被台北市刑大循線查獲。林男到案後，坦承轉貼該圖，但否認違反個資法及恐嚇，表示自己只是單純轉發，對圖中的司法官並無惡意，僅跟風看到很多人轉發就跟著轉發，但辯詞未獲檢察官採信，認為其已涉犯個資法及刑法恐嚇罪，從一重依違反個資法起訴。