擅自排放水肥、廢油詐領186萬餘元！7旬負責人求刑10年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

清除水肥業者大江衛生工程有限公司負責人陳世富、兒陳彥彰、兒媳游瑛桂，涉向台塑汽車貨運公司、太平洋崇光百貨公司、明志科技大學收水肥、廢油，卻擅自排放或隨意棄置，未合法處理，詐領廢棄物清理款項186萬餘元。台北地檢署偵結依詐欺等罪嫌起訴3人，具體求刑4年至10年徒刑。

台北地檢署認定，陳等人從事廢棄物清理業務多年，明知應依主管機關核發的許可文件內容處理廢棄物，在新北市環保局查獲違規期間，長期多次非法處置廢棄物，偽造單據、迪化場公文書向業者詐領款項，依三人以上共犯詐欺取財罪、違反廢棄物清理法等罪嫌起訴，陳父求刑10年、陳8年、游4年徒刑、大江公司科以300萬罰金。

陳等3人辯稱，在台北港向台塑汽車貨運公司收水肥後，車輛過磅後又開回「原地排放」，且堅稱收取的水肥、廢油混合物都會送到合格的處理廠。

全案源於，大江衛生工程取得台北市環保局丙級廢棄物清理許可，可清理水肥或糞尿等廢棄物，但2020年9月被廢止，第一工程行有清理水肥許可，2025年取得廢油混合物清理許可，此案迪化汙水處理廠、汐止水肥投入站均不收受其他縣市的廢棄物。

起訴指出，45歲陳彥彰、45歲游瑛桂依71歲父親陳世富指示從事廢棄物清除業務，大江衛生工程2019年至2025年間承攬台塑汽車貨運公司水肥廢棄物清除業務，收取高達948餘公噸水肥，涉棄置在不詳地點或違法運至台北市的迪化汙水處理廠，未合法處理，且偽造迪化廠不實清除紀錄表，向台塑貨運詐領136萬餘元。

檢方查出，2020年11月起，陳等人涉非法清除新北市泰山區明志科技大學的廢油、水肥，將廢油油水抽到「校內其他廢水槽」排放後，再將剩餘油漬、鈣化物瀝乾，裝袋丟棄垃圾車，水肥則載到不詳地點或迪化廠。

檢方查出，被害的業主還包含SOGO百貨百貨忠孝館、敦化館、天母館及板橋大遠百等處，陳等人涉非法清除水肥、廢油，廢油油水抽除排到排水溝，油漬、鈣化物丟棄垃圾車，另將水肥抽出至Ｂ車，再將Ｂ車內水肥抽放Ａ車，駕駛Ａ車隨意棄置水肥。陳等人涉將原本1車次的清除作業，偽造4車次的假單據向業主請款詐領49萬餘元。

大江衛生工程公司一家三口涉非法清除水肥、廢油廢棄物遭起訴。圖／報系資料照

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

串通土資場規避新法 雲林不肖建商濫倒營廢 檢起訴44人

花蓮洪災...光復鄉長遭訴 求刑10年

麻辣火鍋滿堂紅替詐團洗錢 負責人求刑10年、私廚名人求刑4年

拋物線丟垃圾…意外砸傷清潔隊員！高雄女判拘役15天

高雄市楠梓區一名陳姓女子未等垃圾車駛至定點停妥，便急於將手中垃圾擲入行進中的車斗，結果垃圾如拋物線般砸中後方的隨車清潔隊員，導致其左大腿挫傷，橋頭地院審理後，認為女子雖非故意，但仍確實造成他人受傷，因此依過失傷害罪判處她拘役15天。

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

護航公園清掃阿姨冒名以工代賑 北市府公燈處技士涉圖利6萬交保

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公燈處技士陳淑玲知情卻放水審查，被控有圖利弊端，廉政署11日搜索約談3人到案，台北地檢署訊後命陳淑玲6萬交保、陳小菊8萬交保、周琳則限制住居。

永慶房屋掛廣告散布「黑心信義還我錢來」 要賠信義房屋1000萬元

國內知名信義房屋指控永慶房屋長期在大台北地區懸掛廣告看板，透過影音平台、社群媒體、廣告文宣或下關鍵字廣告，散布「黑心信義還我錢來」的文字及圖片，提告求償1億元並在三大報頭版刊登判決書，台北地方法院判永慶房屋應賠償1000萬元，並應負擔費用在永慶房仲網刊登勝訴啟事7天，可上訴。

