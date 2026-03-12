擅自排放水肥、廢油詐領186萬餘元！7旬負責人求刑10年

清除水肥業者大江衛生工程有限公司負責人陳世富、兒陳彥彰、兒媳游瑛桂，涉向台塑汽車貨運公司、太平洋崇光百貨公司、明志科技大學收水肥、廢油，卻擅自排放或隨意棄置，未合法處理，詐領廢棄物清理款項186萬餘元。台北地檢署偵結依詐欺等罪嫌起訴3人，具體求刑4年至10年徒刑。

台北地檢署認定，陳等人從事廢棄物清理業務多年，明知應依主管機關核發的許可文件內容處理廢棄物，在新北市環保局查獲違規期間，長期多次非法處置廢棄物，偽造單據、迪化場公文書向業者詐領款項，依三人以上共犯詐欺取財罪、違反廢棄物清理法等罪嫌起訴，陳父求刑10年、陳8年、游4年徒刑、大江公司科以300萬罰金。

陳等3人辯稱，在台北港向台塑汽車貨運公司收水肥後，車輛過磅後又開回「原地排放」，且堅稱收取的水肥、廢油混合物都會送到合格的處理廠。

全案源於，大江衛生工程取得台北市環保局丙級廢棄物清理許可，可清理水肥或糞尿等廢棄物，但2020年9月被廢止，第一工程行有清理水肥許可，2025年取得廢油混合物清理許可，此案迪化汙水處理廠、汐止水肥投入站均不收受其他縣市的廢棄物。

起訴指出，45歲陳彥彰、45歲游瑛桂依71歲父親陳世富指示從事廢棄物清除業務，大江衛生工程2019年至2025年間承攬台塑汽車貨運公司水肥廢棄物清除業務，收取高達948餘公噸水肥，涉棄置在不詳地點或違法運至台北市的迪化汙水處理廠，未合法處理，且偽造迪化廠不實清除紀錄表，向台塑貨運詐領136萬餘元。

檢方查出，2020年11月起，陳等人涉非法清除新北市泰山區明志科技大學的廢油、水肥，將廢油油水抽到「校內其他廢水槽」排放後，再將剩餘油漬、鈣化物瀝乾，裝袋丟棄垃圾車，水肥則載到不詳地點或迪化廠。

檢方查出，被害的業主還包含SOGO百貨百貨忠孝館、敦化館、天母館及板橋大遠百等處，陳等人涉非法清除水肥、廢油，廢油油水抽除排到排水溝，油漬、鈣化物丟棄垃圾車，另將水肥抽出至Ｂ車，再將Ｂ車內水肥抽放Ａ車，駕駛Ａ車隨意棄置水肥。陳等人涉將原本1車次的清除作業，偽造4車次的假單據向業主請款詐領49萬餘元。