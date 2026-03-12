永慶房屋掛廣告散布「黑心信義還我錢來」 要賠信義房屋1000萬元

國內知名信義房屋指控永慶房屋長期在大台北地區懸掛廣告看板，透過影音平台、社群媒體、廣告文宣或下關鍵字廣告，散布「黑心信義還我錢來」的文字及圖片，提告求償1億元並在三大報頭版刊登判決書，台北地方法院判永慶房屋應賠償1000萬元，並應負擔費用在永慶房仲網刊登勝訴啟事7天，可上訴。

信義房屋提告主張，永慶房屋明知臉書粉絲專頁「黑心信義，還我錢來」言論影響公司名譽、營業信譽，仍「假澄清之名行誹謗之實」，刻意炒作粉專議題，在官網及各大媒體加粗、放大「黑心信義還我錢來」字體來做廣告，並在永慶粉專發布相關字體的樣版。

信義房屋指出，永慶房屋在YouTube上傳同樣加粗、放大字體的說明影片，又在永慶官網置放「黑心信義還我錢來」字樣的說明影片、hashtag標註「#黑心信義#信義房屋」等標語，還在大台北地區懸掛上百面加粗、放大相關字樣的實體廣告看板。

信義房屋主張，永慶房屋與好房公司在同一時間以「信義房屋」為關鍵字，購買標題為「永慶房屋警示黑心仲介手法-拒絕聯手投機客兩面賺價差」等廣告，影射公司是黑心仲介，向社會大眾形塑公司是黑心企業的負面形象，請求賠償營業利益損失、商譽價值減少等費用共1億元。

永慶房屋反駁，信義房屋依然連續15年獲得讀者文摘信譽品牌白金獎、連續28年獲天下雜誌2000大企業調查房仲類第一名，可見名譽、商譽並未受損，對方請求損害賠償有自相矛盾的違誤。

永慶房屋指出，「黑心信義，還我錢來」粉專稱信義房屋黑心等相關指述，事後也經諸多判決查明並肯認大部分並非憑空虛構，且粉專成立者曾擔任信義房屋副總，公司有理由相信揭露內幕的能力，並相信所述為真。

永慶房屋認為，公司是對可受公評之事作適當評論，縱使對信義房屋產生負面評價，仍受憲法言論自由保障，且對方未舉證2021年、2022年市占率下降，與公司行為有因果關係，請求駁回訴訟。

北院認為，永慶房屋發布加粗、放大「黑心信義還我錢來」字體圖片的廣告、YouTube影片，並購買「信義房屋」為關鍵字的廣告等行為，侵害信義房屋名譽權及信用權，且購買關鍵字廣告，也違反公平法的規定，信義房屋請求負損害賠償責任，有所根據。

北院指出，信義房屋2016年至2021年成交件數增加，市占率卻下降，主因是房市整體擴張、市場總成交量變大所導致，無法認定營業利益減少，另信義房屋委託第三方公司分析品牌價值減損數額約3031萬餘元，不過難認全然是永慶房屋行為所造成。

北院審酌永慶房屋散布相關字樣，侵害時間最長有2年以上，傳播範圍遍及全台，使信義房屋名譽權及信用權嚴重受損，情節重大，並依2021、2022年度財報營收，認為信義房屋商譽價值減少損害1000萬元，判永慶房屋應賠償1000萬元，另應負擔在永慶房仲網刊登勝訴啟事的費用。