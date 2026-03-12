快訊

機車修好後試性能...隧道狂飆、燒胎冒煙 這3人都有罪

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

機車修好後試性能...隧道狂飆、燒胎冒煙 這3人都有罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

賴姓男子把機車送修，陳姓男子修好後，問賴要不要測試性能？賴男應允後，陳邀王男當試車員，騎賴男的機車在基平隧道超速飆車，並在起步前用「燒胎」方式製造大量煙霧。法官審理後，依妨害公眾往來安全罪判刑，可易科罰金。

判決指出，在餐飲業工作的賴男2024年11月間，將名下型號勁戰三代的黑色機車，送到陳男任職的機車行維修。修好後陳男在同月20日晚間通知賴男到機車行取車。

賴男在機車行檢視機車情況時，陳男詢問賴男是否要測試這輛機車的性能，獲賴應允後，陳聯繫王姓友人加入，和賴一同前往連通基隆暖暖、新北平溪十分的基平隧道試車。

3人當晚10時許在基平隧道暖暖出口路段會合後，由王男騎賴男的機車，在基平隧道內，來回跨越分向限制線直行快速飆車。在機車起駛前，又以持續「燒胎」方式，製造煙霧瀰漫情境。

警方獲報到場，將3人帶回調查後移送法辦。基隆地檢署偵查時，3人都認罪，檢方認定涉嫌違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，向基隆地方法院聲請簡易判決。。

法官審理後指出，陳男等3人為測試機車性能，不顧公眾往來通行安全，未申請路權，就由王男以跨越分向限制線直行快速飆車、燒胎等方式，在隧道內超速行駛等危險駕駛行為，將隧道當作娛樂場或測試場，罔顧其他用路人生命、身體及財產安全，應加以責難。

法官查出，陳、王犯在本案之前，已有類似犯行，經判刑仍不知警惕，再度犯案。審酌3人是在深夜人車稀少時段犯案，也未造成其他用路人傷亡或財產損害，兼衡坦承犯行；兼衡3人犯罪動機、目的、智識程度及職業等情狀，陳、王、賴分判有期徒刑2月、3月及拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日。

陳姓、賴姓和王姓男子到基平隧道測試機車性能，由王男在隧道超速飆車，起步前並用「燒胎」方式製造大量煙霧。法官審理後，依妨害公眾往來安全罪判刑，可易科罰金。圖／翻攝自GoogleMap
陳姓、賴姓和王姓男子到基平隧道測試機車性能，由王男在隧道超速飆車，起步前並用「燒胎」方式製造大量煙霧。法官審理後，依妨害公眾往來安全罪判刑，可易科罰金。圖／翻攝自GoogleMap

