出自「同情心」？護航公園清掃工冒名以工代賑 北市公園處說話了

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公園處技工陳淑玲知情卻放水審查，被控涉嫌圖利，6萬元交保。對此，北市公園處指出，技工和代賑工目前都移撥到區公所，是否出自於同情，會配合調查以釐清真相，毋枉毋縱。

2017年修正「台北市市民以工代賑輔導自治條例」規定，設籍台北市具低收入戶或中低收入戶資格且16歲以上未滿65歲，能勝任需用機關工作者，得申請以工代賑。

據指出，陳從事清掃公園工作，代賑工做了10年，不少人都都認識她，對於她的經濟狀況也有些了解，基於同情心 ，因當時的審核的是技工恐出於同情對方而放水，畢竟代賑工幾乎都是社會弱勢。

因北市府鄰里公園管理業務已於2025年起，由工務局公園處移交回民政局各區公所負責，以工代賑業務和人員都移撥到區公所。

因案發時技工任職公園處，公園處指出，前技工在審核女代賑工冒用他人身分延續工作資格時，可能涉嫌放水一案，將全力配合調查以釐清真相，毋枉毋縱，若確有不法情事，市府亦會追究相關人等責任，絕不寬貸。