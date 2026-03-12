竹市某國小300萬設備標案爆陪標！3廠商累犯...法官拒給緩刑

新竹市某國小在2020年辦理300萬的創新教學設備採購案，新竹某廠商為確保得標，找來另兩家公司配合投標，其中一家公司還故意未附押標金或標單致資格不符。新竹地方法院依違反政府採購法分別判3家廠商4月、3月及2月徒刑，不予宣告緩刑，此案仍上訴。

判決書指出，新竹市某國小於2020年辦理「創新教學設備採購案」，採公開招標、最低標決標方式，預算金額約300萬元。檢方調查發現，新竹某廠商為確保得標，找來另外兩家公司配合投標，但兩家公司實際並無競標意願，僅以陪標方式參與。

為了順利得標，其中一家公司在投標資料中故意未附押標金或標單，使其在資格審查時被判定不合格，無法參與價格競標。藉此營造至少3家廠商投標的形式，讓招標機關誤認有實質競爭，最終由新竹該廠商以285萬餘元得標。

法官審酌，這三家公司不思恪遵法紀，無視政府採購法制訂目的，製造不實競爭關係，破壞政府採購招標程序價格競爭功能，使政府採購開標不正確，有害政府設立採購制度的公平性，所為實屬不該，衡以新竹某廠商此案中主導標案，而另外兩家公司係配合其指示所為，犯罪情節相對較輕，判處主導投標者4月，其餘兩人分別判刑3月及2月，另依政府採購法規定，公司被科處8萬元、7萬元及6萬元罰金。

法官指出，3人行為已破壞政府採購制度公平性，且一家廠商另有違反政府採購法案正審理中，一家則曾因違反政府採購法，經新竹地檢署為緩起訴處分確定，難認屬偶發犯行，因此不予宣告緩刑，全案仍可上訴。