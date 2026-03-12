陳抗常客！田山盛國2度騎機車闖法務部「噴漆毀北檢之秤」遭起訴
陳抗常客田山盛國去年4月騎機車闖進法務部大廳遭依社會秩序維護法裁定處8千元罰鍰。台北地檢署今以田山盛國涉2度騎機車闖入法務部大廳抗議，又涉在北檢第二辦公室噴漆毀壞「北檢之秤」，依侵入建築物等罪嫌起訴。
去年大罷免期間，北檢偵辦罷免相關偽造連署等案，搜索約談罷團「四騎士」及國民黨台北市黨部等，引發社會矚目。
起訴指出，田山盛國去年4月14日下午1時許，涉騎機車侵入法務部1樓大廳，高喊「法務部長出來」、「法務部長干預選舉、罷免」，保全抓住機車龍頭、中正一分局警員場喝斥仍不願配合離去，揚言「沒有禁止騎機車進入大廳」2分鐘後騎車沿路謾罵、從法務部大門口斜坡離去。
當晚10點45分許，田山盛國又涉騎機車闖入法務部1樓大廳謾罵「法務部長包庇」他要陳情，值班保全人員告知下班時間沒有陳情服務，田山盛國未經保全同意闖進法務部108室「國會聯絡小組辦公室」，警方到場10點52分驅離。
檢方指出，田山盛國去年4月17日不滿北檢搜索國民黨台北市黨部約談主委黃呂錦茹等人，涉嫌在上午10時許，手持2罐綠色噴漆，走進北檢第2辦公室1樓廳，朝銅製的「北檢之秤」及介紹看板噴漆，謾罵「北檢今天搜索在野黨黨部」、「北檢是綠色的」、「民進黨打手」等語，經現場法警、保全壓制，交由轄區員警以現行犯逮捕。
檢方認定，田山盛國涉刑法侵入建築物受退去之要求仍留滯罪嫌，及刑法毀損公務員職務上掌管物品罪，依法起訴。
