通緝犯騎車拒檢衝撞逃逸 警及時閃躲、警車被刮花

余姓男子去年11月10日凌晨騎機車，經台南新化𦰡拔林某超商前未開頭燈、未戴安全帽，還跨越雙黃線迴轉，經警示意受檢未停，反而衝撞警車後逃逸，警方1小時後在附近路段查獲，發現他也因另案被通緝，當場將他逮捕，台南地院認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑9月。

案發當天凌晨4時55分許，余騎機車違規而遭攔查未停，衝撞保安大隊呂姓警員，以及黃姓警員所駕駛警用巡邏車後逃逸，並致警車右前、右後側車門均有刮痕，還好呂未受傷。隨後，警方於同日5時45分許在新化𦰡拔林附近路段查獲，才發現他還是名通緝犯。

余於警詢時及偵查中均坦承不諱，並有員警職務報告、行車記錄器影像擷圖及警車車損照片等佐證，事證明確。

台南地院認他犯刑法駕駛動力交通工具妨害公務執行罪、同法損壞公務員職務上掌管物品罪，一行為同時觸犯2罪名，從一重依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處斷。

台南地院審酌，余於員警依法執行職務、示意其停車受檢時，為規避攔查而駕車逃逸，並駕車衝撞員警所駕駛車輛，致該車輛毀損，嚴重妨害公務順利執行，並危及值勤員警人身安全，其行為藐視國家公權力正當行使。

同時，考量余犯後坦認犯行犯後態度等一切情狀，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處有期徒刑9月。