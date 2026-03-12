快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

通緝犯騎車拒檢衝撞逃逸 警及時閃躲、警車被刮花

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

余姓男子去年11月10日凌晨騎機車，經台南新化𦰡拔林某超商前未開頭燈、未戴安全帽，還跨越雙黃線迴轉，經警示意受檢未停，反而衝撞警車後逃逸，警方1小時後在附近路段查獲，發現他也因另案被通緝，當場將他逮捕，台南地院認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑9月。

案發當天凌晨4時55分許，余騎機車違規而遭攔查未停，衝撞保安大隊呂姓警員，以及黃姓警員所駕駛警用巡邏車後逃逸，並致警車右前、右後側車門均有刮痕，還好呂未受傷。隨後，警方於同日5時45分許在新化𦰡拔林附近路段查獲，才發現他還是名通緝犯。

余於警詢時及偵查中均坦承不諱，並有員警職務報告、行車記錄器影像擷圖及警車車損照片等佐證，事證明確。

台南地院認他犯刑法駕駛動力交通工具妨害公務執行罪、同法損壞公務員職務上掌管物品罪，一行為同時觸犯2罪名，從一重依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處斷。

台南地院審酌，余於員警依法執行職務、示意其停車受檢時，為規避攔查而駕車逃逸，並駕車衝撞員警所駕駛車輛，致該車輛毀損，嚴重妨害公務順利執行，並危及值勤員警人身安全，其行為藐視國家公權力正當行使。

同時，考量余犯後坦認犯行犯後態度等一切情狀，法官認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處有期徒刑9月。　　

台南地院指出，余男於員警依法執行職務、示意其停車受檢時，為規避攔查而駕車逃逸，並駕車衝撞員警所駕駛車輛，認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑9月。圖／本報資料照　　
台南地院指出，余男於員警依法執行職務、示意其停車受檢時，為規避攔查而駕車逃逸，並駕車衝撞員警所駕駛車輛，認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑9月。圖／本報資料照　　

妨害公務 行車記錄器 警車

延伸閱讀

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

影／高雄騎士闖紅燈「遭大貨車攔腰撞上」畫面曝！ 機車變形他滾車下慘死

開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

相關新聞

拋物線丟垃圾…意外砸傷清潔隊員！高雄女判拘役15天

高雄市楠梓區一名陳姓女子未等垃圾車駛至定點停妥，便急於將手中垃圾擲入行進中的車斗，結果垃圾如拋物線般砸中後方的隨車清潔隊員，導致其左大腿挫傷，橋頭地院審理後，認為女子雖非故意，但仍確實造成他人受傷，因此依過失傷害罪判處她拘役15天。

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

護航公園清掃阿姨冒名以工代賑 北市府公燈處技士涉圖利6萬交保

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公燈處技士陳淑玲知情卻放水審查，被控有圖利弊端，廉政署11日搜索約談3人到案，台北地檢署訊後命陳淑玲6萬交保、陳小菊8萬交保、周琳則限制住居。

出自「同情心」？護航公園清掃工冒名以工代賑 北市公園處說話了

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公園處技工陳淑玲知情卻放水審查，被控涉嫌圖利，6萬元交保。對此，北市公園處指出，技工和代賑工目前都移撥到區公所，是否出自於同情，會配合調查以釐清真相，毋枉毋縱。

竹市某國小300萬設備標案爆陪標 3廠商累犯...法官拒給緩刑

新竹市某國小在2020年辦理300萬的創新教學設備採購案，新竹某廠商為確保得標，找來另兩家公司配合投標，其中一家公司還故意未附押標金或標單致資格不符。新竹地方法院依違反政府採購法分別判3家廠商4月、3月及2月徒刑，不予宣告緩刑，此案仍上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。