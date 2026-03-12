矯正署表揚10教誨志工 署長：矯正工作是收容人生命的引路人

矯正機關肩負刑事執行與矯正復歸使命，藉由矯正聯展與培訓收容人各項精湛工藝，向各界綻放亮眼的教化成果。法務部為勉勵同仁辛勞，昨天舉辦「114年度績優人員、績優教誨志工及績優作業廠商表揚典禮」，矯正署署長林憲銘說，矯正工作不僅是執法者，更是收容人生命中的「引路人」。

典禮由林憲銘主持，事前遴選作業共計29所機關推薦33名優秀人員參加，經過層層審核，最終15名脫穎而出，並表揚10名教誨志工以及10家作業職訓合作優良廠商。

表揚典禮現場致詞代表上台分享心路歷程，強調獲獎的背後有來自同事、家人與夥伴間的信任與支持，展現矯正工作重視團隊合作、凝聚彼此向心力，方能落實各項政策的推動，獲得現場眾多矯正人的共鳴，典禮洋溢溫馨氛圍。

法務部長鄭銘謙請林憲銘轉達對獲獎人的敬意。林憲銘表示，矯正是柔性司法保護網絡的重要一環，從戒護管理、教化輔導到作業技訓，因為堅持專業，成就今日司法正義守護的堅實基礎，刻畫出感佩動人的篇章。

林憲銘說，感謝熱心奉獻的教誨志工以及公私協力的廠商願意提供更多培訓機會，透過教化技訓幫助收容人體悟錯誤、改正不良行為，學習自立謀生職能，未來更生回到社會後不再犯罪，達到落實矯正復歸的核心使命。

林憲銘另感謝矯正英雄們的堅持不懈，讓社會看見矯正團隊最堅實的守護，期勉全體人員能夠學習典範，齊心努力成為社會安全與祥和的溫暖力量。

法務部昨天舉辦「114年度績優人員、績優教誨志工及績優作業廠商表揚典禮」。圖／法務部矯正署提供