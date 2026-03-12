聽新聞
開車經中橫沒減速 撞死剛下公車過馬路行人被判6月
台中李姓男子清晨6點多開車要去爬八仙山，行經台8線中橫公路26公里處時未減速，陳姓男子一下公車穿越馬路要去上班，就在裡冷吊橋前慘遭李撞飛慘死；法院考量李坦承犯行、賠償對方家屬60萬元調解成立，依過失致死罪判他6月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，李男（61歲）2025年1月25日清晨6點多獨自開車要去八仙山爬山，破曉時分行經平區東關路應減速慢行，陳姓男子搭公車到站下車，正穿越道路走向裡冷吊橋，李男當時未減速見狀煞車不及迎面撞上。
李因車速快當場撞飛陳，陳整個人彈飛撞擊前引擎蓋、前擋風玻璃，釀頭部重創緊急送醫仍不治。檢方訊時李坦承不諱，有行車記錄器、現場照片等可佐，偵結依過失致死罪嫌起訴他。
台中地院審酌，李男未注意路況，於通過設有號誌交岔路口時未減速，才導致本件車禍釀陳男死亡。
中院考量，李犯後坦承，已經和陳的家屬達成調解、給付60萬元完畢，又查無前科紀錄，可見素行良好，斟酌現已退休等一切情狀，依過失致死罪判他6月，得易科罰金，緩刑2年。
